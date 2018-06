Още снимки: test Ограничения в движението по пътищата Продължават да действат ограничения в движението по пътищата. Това съобщават от пресцентъра на АПИ.



Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с техническа допустима максимална са над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника, както следва:



1) за периода от 01 юни до 15 септември 2018 г. за дните петък - неделя: Ограниченията важат само за следните участъците от републиканската пътна мрежа:



АМ "Тракия"



ограничението в движението на МПС над 12 т ще бъде както следва:



в петък от 18 ч. до 20 ч. в посока София - Пловдив;



в неделя от 16 ч. до 20 ч. в посока Бургас - София.



АМ "Струма":



в събота от 10 ч. до 14 ч. в посока п. в. "Даскалово" - ГКПП "Кулата".



АМ "Марица":



в неделя от 16 ч. до 20 ч. в посока Свиленград - АМ "Тракия".



и за дните петък - от 17:00 часа до 20:00 часа и неделя - от 14:00 часа до 20:00 часа:



• път I-1 с. Ребърково-Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 Ребърково-Своге-София;



• път I-1 Благоевград-ГКПП "Кулата";



• път I-5 Русе-Велико Търново;



• път I-9 Варна-Бургас;



• път II-99 Бургас-Царево.



2) целогодишно за периода на официалните празници: последния работен ден преди празници - от 16:00 часа до 20:00 часа и последния почивен /празничен/ ден - от 14:00 часа до 20:00 часа. Забраната се отнася за всички периоди, в които е определен повече от един празничен ден.



Забраната се отнася за всички периоди, в които е определен повече от един почивен или празничен ден.



Ограниченията важат само за участъците от републиканската пътна мрежа, както следва:



• Всички автомагистрали;



• път I-1 с. Ребърково-Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 Ребърково-Своге-София;



• път I-1 Благоевград-ГКПП "Кулата";



• път I-4 п. в. "Коритна"-Велико Търново-Шумен;



• път I-5 Русе-Велико Търново;



• път I-8 ГКПП "Калотина"-София;



• път I-9 Варна-Бургас;



• път II-18 Околовръстен път София;



• път II-99 Бургас-Царево.



Забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим.







СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:



АМ "Тракия":



Област София:



- Ограничено е движението по пътната връзка София - Костенец на пътен възел "Мухово" на АМ "Тракия" при км 46 в посока гр. Костенец и гр. Ихтиман поради ремонтни дейности.



Обходни маршрути:



- за направлението София - Костенец през пътен възел "Ихтиман" при км 34+000.



- за направленията Ихтиман - Пловдив и Костенец - Пловдив през пътен възел "Церово" при км 69+167. Движението по АМ "Тракия" в посоките София - Бургас и обратно е без ограничения. През пътния възел може да се минава идвайки от Бургас в посока гр. Костенец и гр. Ихтиман. Срок до 20.12.2018 г.



Движението по АМ "Тракия" в района на Ихтиман от км 35+700 до км 37+200 се осъществява с повишено внимание поради чести случаи на падаща мъгла или задимяване по пътя. Срок 30.06.2019 г.



Област Пловдив: Временно движението по АМ "Тракия" от км 134 до км 156+960 в участъка от Пловдив до Стара Загора се извършва с максимална скорост до 90 км/ч и повишено внимание поради извършване на краткотрайни ремонтни дейности. Движението на МПС до 12 тона в участъка се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. Срок до 30.06.2018 г.



Движението на МПС над 12 тона по АМ "Тракия" в участъка от км 133 до км 156 в двете посоки е ограничено поради ремонтни дейности на настилката по платното в посока Бургас.



Обходни маршрути:



В посока София - Бургас се отклонява при пътен възел "Пловдив - изток" на км 133, по път II-56, път I-8, път II-66 - Мирово - Плодовитово - път III-666 - пътен възел Оризово /Плодовитово/ и включване на АМ "Тракия" при км 165, или по маршрут пътен възел Чирпан на км 174, път II-66 Обходен път Чирпан - Плодовитово - Мирово, път I-8, път II-56 и включване на АМ "Тракия" при пътен възел "Пловдив - изток" при км 133+2.



В посока Бургас - София се отклонява при пътен възел Чирпан на км 184, път II-66 Обходен път Чирпан - Плодовитово - Мирово, път I-8, път II-56 и включване на АМ "Тракия" при пътен възел "Пловдив - изток" при км 133, или по маршрут пътен възел Оризово /Плодовитово/ на км 165, път III-666, път II-66 Плодовитово - Мирово, път I-8, път II-56 и включване на АМ "Тракия" при пътен възел "Пловдив - изток" при км 133. Срок до 30.06.2018 г.



Временно движението на леки МПС до 12 тона по АМ Тракия от км 133 до км 156 се осъществява двупосочно в едно платно в посока София - Бургас поради затваряне на платното Бургас - София за ремонтни дейности. Срок до 30.06.2018 г.



Област Бургас: Движението от км 308+107 до км 359+475 се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Организацията на движение е сигнализирана с пътни знаци и конуси. Срок до 22.06.2018 г.



АМ "Хемус":



Област София:



Движението по от км 29+860 до км 35+150 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на виадукт при км 33+600 и тунел "Витиня". Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Срок 20.12.2018 г.



Движението по АМ "Хемус" от км 30+260 до км 47+060 /от п.в. "Витинска река" до п.в. Ботевград/ е ограничено за МПС над 12 тона в двете посоки поради ремонтно-възстановителни дейности по виадукт "Коренишки дол" при км 36+450. Движението се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Витинска река" - път I-1 /София - Ботевград/ - път II-17 /Ботевград - АМ "Хемус"/ - п.в. Ботевград. Срок 20.12.2018 г.



Движението по АМ "Хемус" от км 36+170 до км 36+710 в посока София е ограничено поради аварийно - възстановителни дейности по виадукт "Коренишки дол" при км 36+450. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна. Срок до 20.12.2018 г.



Движението по от км 36+770 до км 38+150 в посока Варна е ограничено поради аварийно-възстановителни дейности на виадукт при км 37+920. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Срок 20.12.2018 г.



Област Варна:



Движението в участъка п.в. Невша - п.в. Млада Гвардия от км 375+800 до км 381+500 посока Варна се осъществява двупосочно в платното посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 30.06.2018 г.



Движението в участъка п.в. Ветрино - п.в. Неофит Рилски от км 389+717 до км 393+600 посока Варна се осъществява двупосочно в лявото платно /посока София/ поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Затваря се п.в. Неофит Рилски, като МПС се пренасочват по път I-2 Русе - Варна. Слизането от AM "Хемус" посока с. Габърница и с. Неофит Рилски се осъществява на п.в. Ветрино. Затваря се връзката при п.в. Неофит Рилски в посока Варна. Движението се пренасочва по път I-2 Русе - Варна, като качването на AM "Хемус" се осъществява при п.в. Девня. Срок до 30.06.2018 г.



АМ "Струма":



Област Кюстендил: Движението в участъка Долна Диканя - Тунел "Блатино" се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Сигнализирано е с пътни знаци. Срок до 08.06.2018 г.



АМ "Марица":



Област Пловдив:



Движението на МПС над 12 тона по АМ "Марица" в участъка от км 0 до км 2 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности.



Обходен маршрут: в посока Свиленград - София движението се отклонява при пътен възел Оризово /Плодовитово/ по път II-66 Плодовитово - Поповица, по път I-8 до гр. Пловдив, по път II-56 и включване на АМ "Тракия" при пътен възел "Пловдив - изток" на км 133. Срок до 30.06.2018 г.



АМ"Черно море":



Движението по АМ "Черно море" Варна - Бургас от км 2+329 до км 3+238 се осъществява при пълно затваряне на платното посока Бургас и пренасочване на движението в платното посока Варна поради ремонт на виадукт "Звездица". Срок до 15.10.2018 г.



АМ "Люлин":



Област София: Движението по АМ "Люлин" София - Перник е ограничено за леки МПС до 12 тона от км 7+100 до км 12+860 поради обрушване на ската при км 9+600. Движението се осъществява по обходен маршрут: в посока Перник се отклонява на п.в. "Мало Бучино" по път II-1801 /Околовръстен път София - кв. Суходол - Мало Бучино - Големо Бучино - Перник/. Срок от 10:00 до 18:00 часа до 08.06.2018 г.



Движението по АМ "Люлин" е затруднено за МПС над 12 т от км 7+100 до км 12+860 поради обрушване на ската при км 9+600. Движението се осъществява с поетапно пропускане в интервал от 2 часа, както следва: от 10:00 до 12:00 часа; от 13:00 до 15:00 часа и от 16:00 до 18:00 часа автомобилите изчакват на определените места. В часовете от 12:00 до 13:00 часа; от 15:00 до 16:00 часа и след 18:00 движението се възстановява. Срок от 10:00 до 18:00 часа на 08.06.2018 г.



Движението по АМ "Люлин" в посока София от км 7+100 до км 12+860 е ограничено за всички МПС поради изтичане на кална маса и опасност от срутване на скална маса на пътното платно при км 9+600. Ограничението е от втори тунел "Люлин" до първи тунел "Мало Бучино", където движението на всички МПС се осъществява двупосочно в платното посока София - Перник.



Алтернативни маршрути:



- за автомобили до 12 тона по път I-1 от пътен възел Драгичево - Владая - София и обратно.



- само за леки автомобили по път 1801 Перник - Мало Бучино - Суходол и обратно. Срок до 30.06.2018 г.



Област Перник:



- Временно движението по АМ Люлин в участъка от п. в. Даскалово до граница с област София е ограничено поради обрушване на скатове при 9 километър. Движението за тежкотоварните МПС над 12 тона се спира поетапно с изчакване на място с продължителност от два часа за периода от 10:00 до 18:00 часа. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут по път I-1 през Владая и през път III-1801 Големо Бучино - Перник. Срок до 08.06.2018 г.



- Движението по АМ "Люлин" при км 16+460 в платно в посока София - Благоевград е ограничено в аварийната лента поради аварийно-възстановителни дейности на свлекли се земни маси. Движението се осъществява в активната и изпреварваща лента в посока Благоевград. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Водачите да се движат с повишено внимание. Срок до 31.07.2018 г. 