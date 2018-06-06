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Спортът по телевизията днес

06.06.2018 08.00

08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Сасуоло
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Поморие, мач от Втора професионална лига, повторение
09:00 History Channel: Кръстници във футбола: Свен Горан Ериксен
09:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига - обзор на сезон 2017/2018
09:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
10:00 Eurosport: Футбол: ФИФА футбол магазин
10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Сампдория
10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня
11:00 Film Plus: Тенис: Серина Уилямс - Винъс Уилямс (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)
11:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Нигерия, международен приятелски мач, повторение
11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Торино
12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
12:50 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Каролина Плишкова (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от трети кръг на Карабао къп, повторение
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня
14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Фиорентина - Рома
14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
14:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
14:35 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Анастасия Севастова (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг на Карабао къп, повторение
15:00 BNT HD: Тенис: Открито първенство на Франция - четвъртфинал /мъже/ пряко предаване от Париж
15:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Лацио
16:35 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Каролине Возняцки (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Лийдс Юнайтед, мач от трети кръг на Карабао къп, повторение
17:15 History Channel: Кръстници във футбола: Свен Горан Ериксен
17:30 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/
17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Милан
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
18:05 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение
18:20 Film Plus: Тенис: Каролин Гарсия - Анджелик Кербер (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)
19:45 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Петра Мартич (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - I четвъртфинал, повторение)
20:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга
20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:30 Eurosport 2: Футбол: ФИФА футбол магазин
20:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно
21:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзор на сезона
21:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно
21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня
22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси
22:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно
23:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
23:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
23:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
23:50 Film Plus: Тенис: Миша Зверев - Малек Джазири (Grand Prix Hassan II, Маракеш; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

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