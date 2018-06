Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Сасуоло

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Поморие, мач от Втора професионална лига, повторение

09:00 History Channel: Кръстници във футбола: Свен Горан Ериксен

09:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига - обзор на сезон 2017/2018

09:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

10:00 Eurosport: Футбол: ФИФА футбол магазин

10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Сампдория

10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня

11:00 Film Plus: Тенис: Серина Уилямс - Винъс Уилямс (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

11:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Нигерия, международен приятелски мач, повторение

11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Торино

12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

12:50 Film Plus: Тенис: Аманда Анисимова - Каролина Плишкова (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от трети кръг на Карабао къп, повторение

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня

14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Нант, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Фиорентина - Рома

14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

14:35 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Анастасия Севастова (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг на Карабао къп, повторение

15:00 BNT HD: Тенис: Открито първенство на Франция - четвъртфинал /мъже/ пряко предаване от Париж

15:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Лацио

16:35 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Каролине Возняцки (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Лийдс Юнайтед, мач от трети кръг на Карабао къп, повторение

17:15 History Channel: Кръстници във футбола: Свен Горан Ериксен

17:30 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/

17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Наполи - Милан

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, повторение

18:20 Film Plus: Тенис: Каролин Гарсия - Анджелик Кербер (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

19:45 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Петра Мартич (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - I четвъртфинал, повторение)

20:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, обзор на кръга

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:30 Eurosport 2: Футбол: ФИФА футбол магазин

20:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзор на сезона

21:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня

22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Най-големите двубои в света на футбола: Роналдо срещу Меси

22:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

23:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

ATP WORLD TOUR 250 - повторение)