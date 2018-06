Още снимки: test Моретата на Азия - бунище за пластмасовите отпадъци на планетата Найлонови торбички покриват мангровите гори във Виетнам, в Тайланд кит умря, погълнал 80 торбички, а на райските индонезийските острови в някои случаи вече няма нищо райско: последиците от замърсяването с пластмасови изделия в Азия са драстични, пише Джени Вон от Франс прес.



Китай, Индонезия, Филипините, Тайланд и Виетнам: само тези пет азиатски страни изхвърлят годишно над четири милиона тона пластмасови отпадъци в световните морета - половината от целия такъв боклук, сочат данните на уважаваната неправителствена организация "Оушън кънсърванси" ("Служба за опазване на океаните"), предава БТА.



Ако не се предприеме нещо, до 2025 г. във водните басейни по света ще се натрупат 250 милиона тона пластмасови отпадъци, предупреждават учените.



"Намираме се в разгара на криза със замърсяването с пластмаси, те са навсякъде, в реките, в океаните ни, навсякъде", отбелязва с тревога Ахмад Ашов Бири от "Грийнпийс" - Индонезия в деня, обявен за Световен ден за опазване на околната среда - 5 юни.



Китай, Индонезия, Филипините, Тайланд и Виетнам са и сред страните с най-голям растеж в Азия и икономика, базирана до голяма степен на производството на пластмаси, а следствие от това е изхвърлянето им в природата поради липса на ефективна система за събирането и рециклирането им.



Последици за риболова



Цената на това плащат хората, особено тези, които живеят от риболова. Във Виетнам с течение на годините Нгуен Ти Фуонг станала свидетел как районът, в който лови риба, се превръща в бунище под открито небе.



"Толкова е мръсно, нездравословно е за децата", казва тя на връщане от сутрешния риболов, седнала в лодката с двете си дечица под оловното слънце, сред миризмата на боклук и риба.



"Трудно ни е да ловим скариди и риба", обяснява друг рибар, Ву Куок Виет, принуден да чисти мрежите си от уловените пластмасови отпадъци.



В близката мангрова гора - типична за тропическите райони крехка екосистема по морските брегове - други жени, които се прехранват с риболов, ровят в тинята, търсейки ракообразни, без вече да обръщат внимание на морето от боклук и пластмасови торбички, превърнал се в тяхна работна среда.



Огласен наскоро доклад на международната организация за опазване на животните "Уърлд анимал протекшън" (World Animal Protection) подчертава колко опасни са изоставените в морето рибарски мрежи, които са част от замърсяването с пластмаси.



След като в началото на юни в Тайланд един кит умря, ветеринарите намериха в стомаха му над 80 найлонови торбички - поредно свидетелство за драматичността на замърсяването с пластмасови отпадъци, а това е "само върха на айсберга", изтъква Джон Танзър от Световния фонд за дивата природа (WWF).



"Замърсяването на океаните ни е толкова мащабно, че вече засяга всички равнища на екосистемата, от най-малките създания до китовете", отбелязва със съжаление той.



От това замърсяване страдат и сладководните басейни - микрочастиците от тези пластмаси, разграждащи се с годините, попадат във водата, която пият всекидневно милиони азиатци.



Неправителствената организация Международен съюз за опазване на природата (International Union for Conservation of Nature) осъществява световно изследване за последиците от тези частици с все още неизучен ефект.



Частично събиране



Независимо дали става въпрос за Китай, Индонезия, Филипините, Тайланд или Виетнам, събирането на отпадъците е частично: по-малко от половината от тях се събират правилно.



Ключовата промяна, която трябва да се извърши наред с подобряване на събирането в това консуматорско общество, потребяващо "всичко пластмасово", е образоването на азиатските граждани, които още не са стигнали до етапа с торбите за покупки за многократна употреба в супермаркетите, смятат специалистите.



Китай - втората по големина икономика в света - миналата година забрани вноса на пластмасови отпадъци, отказвайки да бъде бунището на света. Огромната част от отпадъците в Китай обаче са продукт на собственото му население.



Найлонови торбички покриват мангровите гори във Виетнам, в Тайланд кит умря, погълнал 80 торбички, а на райските индонезийските острови в някои случаи вече няма нищо райско: последиците от замърсяването с пластмасови изделия в Азия са драстични, пише Джени Вон от Франс прес.Китай, Индонезия, Филипините, Тайланд и Виетнам: само тези пет азиатски страни изхвърлят годишно над четири милиона тона пластмасови отпадъци в световните морета - половината от целия такъв боклук, сочат данните на уважаваната неправителствена организация "Оушън кънсърванси" ("Служба за опазване на океаните"), предава БТА.Ако не се предприеме нещо, до 2025 г. във водните басейни по света ще се натрупат 250 милиона тона пластмасови отпадъци, предупреждават учените."Намираме се в разгара на криза със замърсяването с пластмаси, те са навсякъде, в реките, в океаните ни, навсякъде", отбелязва с тревога Ахмад Ашов Бири от "Грийнпийс" - Индонезия в деня, обявен за Световен ден за опазване на околната среда - 5 юни.Китай, Индонезия, Филипините, Тайланд и Виетнам са и сред страните с най-голям растеж в Азия и икономика, базирана до голяма степен на производството на пластмаси, а следствие от това е изхвърлянето им в природата поради липса на ефективна система за събирането и рециклирането им.Последици за риболоваЦената на това плащат хората, особено тези, които живеят от риболова. Във Виетнам с течение на годините Нгуен Ти Фуонг станала свидетел как районът, в който лови риба, се превръща в бунище под открито небе."Толкова е мръсно, нездравословно е за децата", казва тя на връщане от сутрешния риболов, седнала в лодката с двете си дечица под оловното слънце, сред миризмата на боклук и риба."Трудно ни е да ловим скариди и риба", обяснява друг рибар, Ву Куок Виет, принуден да чисти мрежите си от уловените пластмасови отпадъци.В близката мангрова гора - типична за тропическите райони крехка екосистема по морските брегове - други жени, които се прехранват с риболов, ровят в тинята, търсейки ракообразни, без вече да обръщат внимание на морето от боклук и пластмасови торбички, превърнал се в тяхна работна среда.Огласен наскоро доклад на международната организация за опазване на животните "Уърлд анимал протекшън" (World Animal Protection) подчертава колко опасни са изоставените в морето рибарски мрежи, които са част от замърсяването с пластмаси.След като в началото на юни в Тайланд един кит умря, ветеринарите намериха в стомаха му над 80 найлонови торбички - поредно свидетелство за драматичността на замърсяването с пластмасови отпадъци, а това е "само върха на айсберга", изтъква Джон Танзър от Световния фонд за дивата природа (WWF)."Замърсяването на океаните ни е толкова мащабно, че вече засяга всички равнища на екосистемата, от най-малките създания до китовете", отбелязва със съжаление той.От това замърсяване страдат и сладководните басейни - микрочастиците от тези пластмаси, разграждащи се с годините, попадат във водата, която пият всекидневно милиони азиатци.Неправителствената организация Международен съюз за опазване на природата (International Union for Conservation of Nature) осъществява световно изследване за последиците от тези частици с все още неизучен ефект.Частично събиранеНезависимо дали става въпрос за Китай, Индонезия, Филипините, Тайланд или Виетнам, събирането на отпадъците е частично: по-малко от половината от тях се събират правилно.Ключовата промяна, която трябва да се извърши наред с подобряване на събирането в това консуматорско общество, потребяващо "всичко пластмасово", е образоването на азиатските граждани, които още не са стигнали до етапа с торбите за покупки за многократна употреба в супермаркетите, смятат специалистите.Китай - втората по големина икономика в света - миналата година забрани вноса на пластмасови отпадъци, отказвайки да бъде бунището на света. Огромната част от отпадъците в Китай обаче са продукт на собственото му население. Днес+ Запази и Сподели