Още снимки: test Спортът по телевизията днес 05:50 Film Plus: Тенис: Мирза Башич - Робин Хаасе (Grand Prix Hassan II, Маракеш; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

07:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9

08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Удинезе - Ювентус

08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:10 Film Plus: Тенис: Миша Зверев - Паоло Лоренци (Grand Prix Hassan II, Маракеш; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

09:00 History Channel: Кръстници във футбола: Рой Ходжсън

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Каляри

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, дуел на деня

11:00 Diema Sport 2: Футбол: Лийдс Юнайтед - Порт Вейл, мач от първи кръг на Карабао къп, повторение

11:30 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - кратък документален филм

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9

12:00 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Виктория Азаренка (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Сампдория

12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 46-и епизод, повторение

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Бъри - Съндърланд, мач от първи кръг на Карабао къп, повторение

13:30 Film Plus: Тенис: Александра Саснович - Каролине Возняцки (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9

14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Киево - Милан

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Нигерия, международен приятелски мач, повторение

15:00 BNT HD: Тенис: Открито първенство на Франция - четвъртфинал /мъже/ пряко предаване от Париж

15:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

16:00 Film Plus: Тенис: Елена Веснина - Анджелик Кербер (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Наполи

16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Лестър Сити, мач от втори кръг за Карабао къп, повторение

17:15 History Channel: Кръстници във футбола: Рой Ходжсън

17:30 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /13 епизод/

17:35 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Дария Касаткина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Ювентус

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

19:00 Film Plus: Тенис: Карла Суарес Наваро - Елина Свитолина (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челтнъм Таун - Уест Хям Юнайтед, мач от втори кръг за Карабао къп, повторение

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор Купа на Италия

20:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Ботев Пловдив - ЦСКА (14-15), повторение

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - обзор на сезона

20:45 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Киан Ван (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

21:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

21:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Втори финален мач от НБА, повторение

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, дуел на деня

22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Кръстници във футбола: Свен Горан Ериксен

22:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига - обзор на сезон 2017/2018

22:05 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

22:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - кратък документален филм

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Блекбърн Роувърс - Бърнли, мач от втори кръг за Карабао къп, повторение

23:50 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос-Винолас - Амине Ахуда (Grand Prix Hassan II, Маракеш; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)



