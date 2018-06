Още снимки: test Великобритания остава без храна, гориво и лекарства, ако не постигне сделка за Brexit Великобритания ще усети сериозна липса на храни, горива и лекарства в рамките на 2 седмици, ако напусне Европейския съюз през следващата година, без да постигне търговска сделка.



Британските власти са подготвили 3 възможни сценария за Brexit, ако не се постигне споразумение с Брюксел: лек, тежък и "Денят на страшния съд". Държавни служители предупреждават, че неизбежно ще се стигне до липса на основни продукти, съобщава в. The Sunday Times.



Според тежкия сценарий, който дори не е най-лошият, доставките на ключовото британско пристанище Дувър ще се сринат още на първия ден, а супермаркетите и болниците на Острова скоро ще изпитат критичен недостиг на стоки и консумативи.



Властите ще бъдат принудени да наемат самолети или да използват военновъздушните сили, за да превозват нужните запаси до най-отдалечените краища на Великобритания.



"Ще трябва да доставяме лекарствата по въздух, а след 1-2 седмици ще ни свърши и горивото", предупреждава източникът на Sunday Times.



Сценариите са толкова експлозивни, че се пазят в дълбока тайна и са съхранявани в специален сейф. Споделени са само с шепа министри.



Британското правителство обеща да отвори границите на страната при липса на сделка за Brexit, но Лондон се опасява, че ЕС, особено французите, няма да направят същото.



"Ние сме изцяло зависими от това Европа да възприеме позицията ни, че няма да направим нищо, за да попречим на потока от стоки, влизащи в Обединеното кралство. Ако по някаква причина Европа реши да забави доставките, ще бъдем прецакани", твърди източникът.



Британският министър за Brexit Дейвид Дейвис се опитва да убеди местните власти в ключови пристанища като Кале и Антверпен да предадат на своите централни правителства, че стоките трябва да продължат да текат.



Подготвя се изграждането на нов пропускателен пункт за камиони в Кент, за да се намали очакваното претоварване и огромни опашки в Дувър при новия митнически режим.



Изтеклите документи са напът да предизвикат голяма тревога на Острова. "Сега можем да видим, че правителството ни води към бедствие. Още по-лошо е, че и те го знаят", заяви Лейла Моран, либерал демократ, част от групата Best for Britain, настояваща за оставане в ЕС.



Министерството, отговарящо за Brexit, отхвърли песимистичния сценарий. Институцията призна, че е подготвяла план за действие при липса на сделка, но изрази увереност, че "нищо от това няма да се случи".



Великобритания и ЕС се стремят да постигнат цялостно споразумение за Brexit до октомври, така че парламентите в другите държави членки да имат време да го ратифицират, преди Лондон да напусне блока.



Правителството обаче е разделено между министри, предпочитащи "твърд Brexit", който ще позволи на Великобритания свободно да сключва търговски сделки с държави от цял свят и такива, желаещи страната да остане тясно свързана с най-големия й търговски партньор - ЕС.



Лидерите на ЕС са разочаровани от липсата на ясни и конкретни предложения от британците относно разрешаването на важни въпроси, свързани с митническите договорености и статута на границата между Северна Ирландия и Република Ирландия. Това ще бъде единствената сухопътна граница на Великобритания с ЕС, след като Островът напусне блока.



Вицепремиерът на Ирландия Саймън Ковъни предупреди Лондон, че трябва да представи "писмени предложения" за границата в рамките на 2 седмици, преди срещата на върха на ЕС на 28-29 юни.



