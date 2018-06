Още снимки: test Учени създадоха безвредна боя за коса Специалисти от университета в Лийдс, Англия, изведоха формула за създаване на безвредна боя за коса, съобщи Лайф. Като основна съставка на боята са използвани остатъци от касис.



Учените получили синьо-виолетова съставка, която съхранява цвета си дори след 12 измивания на главата. За създаване на багрилото било използвано "кюспе", което се образува вследствие на пресоване на касис.



Ръководителят на екипа Ричард Блекбърн отбеляза, че за получаване на суровина за производство на подобно багрило е нужна специална технология.



При това багрилото няма да създаде здравословни проблеми на онези, които искат да сменят цвета на косата си.



Учените успели да сведат до минимум възможните алергични реакции към боята. Именно по това тя се отличава от козметичните продукти, произведени на базата на химични вещества.



