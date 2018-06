Още снимки: test Apple, Samsung и Microsoft знаят всичко за вас и вашите приятели. Благодарение на Facebook Facebook има споразумения за споделяне на данни с поне 60 компании, най-много от които производители на мобилни устройства. Много от тези споразумения са все още валидни. Това твърдят в свой доклад от The New York Times, цитирани от Business Insider.



Apple, Amazon, Samsung и Microsoft са сред играчите на пазара, които имат партньорство за споделяне на информация със социалната мрежа за последните 10 години, става ясно от публикацията.



Договорите позволяват на тези компании да имат достъп до данни на потребители на Facebook и до такава на техните приятели. В своя отговор на доклада от интернет компанията посочват, че не са споделяли информация за приятели на потребителите си без изришно разрешение за това.



За първи път тази практика стана обект на обсъждане в началото на 2012 година.



"Това беше възприето като вътрешен проблем с поверителността на информацията", коментира предишният ръководител на отдела по сигурността във Facebook Санди Паракилас.



"Шокиращо е, че тази практика продължава да съществува шест години по-късно. Това си противоречи с твърденията на компанията пред Конгреса, че всякакъв достъп до данни на приятелите на потребители в социалната мрежа е бил спрян", посочва още тя пред The New York Times.



Според медията някои от посочените компании са имали достъп до информация на потребителите, свързана със статуса за техните партньорски отношения, религиозни и политически възгледи, както и интерес към дадени събития, обявени в социалната мрежа. /money.bg



Facebook има споразумения за споделяне на данни с поне 60 компании, най-много от които производители на мобилни устройства. Много от тези споразумения са все още валидни. Това твърдят в свой доклад от The New York Times, цитирани от Business Insider.Apple, Amazon, Samsung и Microsoft са сред играчите на пазара, които имат партньорство за споделяне на информация със социалната мрежа за последните 10 години, става ясно от публикацията.Договорите позволяват на тези компании да имат достъп до данни на потребители на Facebook и до такава на техните приятели. В своя отговор на доклада от интернет компанията посочват, че не са споделяли информация за приятели на потребителите си без изришно разрешение за това.За първи път тази практика стана обект на обсъждане в началото на 2012 година."Това беше възприето като вътрешен проблем с поверителността на информацията", коментира предишният ръководител на отдела по сигурността във Facebook Санди Паракилас."Шокиращо е, че тази практика продължава да съществува шест години по-късно. Това си противоречи с твърденията на компанията пред Конгреса, че всякакъв достъп до данни на приятелите на потребители в социалната мрежа е бил спрян", посочва още тя пред The New York Times.Според медията някои от посочените компании са имали достъп до информация на потребителите, свързана със статуса за техните партньорски отношения, религиозни и политически възгледи, както и интерес към дадени събития, обявени в социалната мрежа. /money.bg Днес+ Запази и Сподели