Спортът по телевизията днес 06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

06:00 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

07:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8

07:30 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/

08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Спал - Наполи

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

08:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Кики Бертенс (Volvo Car Open, Чарлстън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

09:00 History Channel: Кръстници във футбола: Клаудио Раниери

09:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Китай

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Торино

10:00 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8, дуел на деня

11:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Саутхямптън, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

12:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига - обзор на сезон 2017/2018

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Аталнат - Ювентус

12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, директно

12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, директно

12:05 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Каролин Долехайд (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Лацио

14:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 49-и епизод

15:00 BNT HD: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта среща от финалите на Националната баскетболна лига

15:20 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Мария Сакари (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Наполи

16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Втори финален мач от НБА, повторение

16:45 Film Plus: Тенис: Сакия Викери - Наоми Осака (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)

17:15 History Channel: Кръстници във футбола: Клаудио Раниери

17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, директно

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Милан

18:05 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона

20:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

20:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзор на сезона

21:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

21:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Нигерия, международен приятелски мач, повторение

21:30 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)

22:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзор на сезона

22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Кръстници във футбола: Рой Ходжсън

22:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

22:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай

22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, дуел на деня

22:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

23:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Колчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от първи кръг на Карабао къп, повторение

23:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9

23:30 Film Plus: Тенис: Калвин Емери - Томи Робредо (Grand Prix Hassan II, Маракеш; ATP WORLD TOUR 250 - повторение) /bukmeikar.com



