Спортът по телевизията днес
04.06.2018 07.50
06:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
06:00 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)
07:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8
07:30 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /14 епизод/
08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8
08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Спал - Наполи
08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
08:30 Film Plus: Тенис: Юлия Гьоргес - Кики Бертенс (Volvo Car Open, Чарлстън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)
09:00 History Channel: Кръстници във футбола: Клаудио Раниери
09:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Китай
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Торино
10:00 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8, дуел на деня
11:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Саутхямптън, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение
11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
12:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига - обзор на сезон 2017/2018
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Аталнат - Ювентус
12:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, директно
12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, директно
12:05 Nova Sport: Футбол: Съндърланд - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Тотнъм Хотспър, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение
13:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Каролин Долехайд (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Лацио
14:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 49-и епизод
15:00 BNT HD: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта среща от финалите на Националната баскетболна лига
15:20 Film Plus: Тенис: Коко Вандеуей - Мария Сакари (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Наполи
16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Втори финален мач от НБА, повторение
16:45 Film Plus: Тенис: Сакия Викери - Наоми Осака (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory 2018 - повторение)
17:15 History Channel: Кръстници във футбола: Клаудио Раниери
17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, директно
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Милан
18:05 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение
20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона
20:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
20:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзор на сезона
21:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно
21:00 Mtel Sport 1: Волейбол: Лига на нациите
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Нигерия, международен приятелски мач, повторение
21:30 Film Plus: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща - повторение)
22:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно
22:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзор на сезона
22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Кръстници във футбола: Рой Ходжсън
22:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
22:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай
22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9, дуел на деня
22:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно
23:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
23:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Колчестър Юнайтед - Астън Вила, мач от първи кръг на Карабао къп, повторение
23:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 9
23:30 Film Plus: Тенис: Калвин Емери - Томи Робредо (Grand Prix Hassan II, Маракеш; ATP WORLD TOUR 250 - повторение) /bukmeikar.com
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