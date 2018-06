Още снимки: test ФИФА показа официалната заставка за световното Световната футболна федерация (ФИФА) показа в канала си в ютюб официалния клип заставка за световното първенство в Русия това лято.



Тя ще се върти преди и след мачове, на почивките, както и на всички събития, свързани с шампионата на планетата.



Първенството стартира на 14 юни с мача Русия - Саудитска Арабия на стадион "Лужники" в Москва на 14 юни.



Финалът е пак там на 15 юли.



Няколко дни преди това ФИФА обнародва и официалната песен на световното Live It Up, изпълнена от Уил Смит Ники Джем и Ера Истрефи. /24chasa.bg



