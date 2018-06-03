Спортът по телевизията днес
03.06.2018 08.02
07:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7
07:40 Film Plus: Тенис: Адриан Менедес-Месейрас - Адриан Манарино (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)
08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
08:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /13 епизод/
08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Ювентус
08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
08:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Уенздей - Суонси Сити, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение
08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7, дуел на деня
09:00 History Channel: Кръстници във футбола: Жерар Улие
09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън
10:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Болоня
10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Рочдейл - Тотнъм Хотспър, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение
10:20 Film Plus: Тенис: Иво Карлович - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)
10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7, дуел на деня
11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване
11:50 Film Plus: Тенис: Руди Албот - Кей Нишикори (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Ювентус
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Нигерия, международен приятелски мач, повторение
12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8, директно
12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8, директно
12:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Фулъм, финален мач от плейофите на Чемпиъншип, повторение
12:20 BNT HD: Лига Европа обзор на сезона
13:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно
13:30 Diema Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона
14:00 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Франсис Тиафо (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
15:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона
16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Шефилд Уенздей, преиграване от пети кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение
16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8, директно
16:20 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош - Сара Ерани (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
17:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
17:15 History Channel: Кръстници във футбола: Жерар Улие
18:00 BNT: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 документална поредица
18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Рочдейл, преиграване от пети кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение
18:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, финал за Купата на България, повторение
18:10 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Седем гола, разтърсили Бразилия
19:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на сезон 2018/2019
19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
20:00 Film Plus: Футбол: Испания - Аржентина (приятелска среща - повторение)
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 History Channel: Най-великите моменти във футбола: "Франция 1998 г.": Тримата мускетари
21:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 46-и епизод, повторение
22:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно
22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Кръстници във футбола: Клаудио Раниери
22:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща)
22:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Тотнъм Хотспър, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение
22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8 дуел на деня
23:00 History Channel: Най-великите моменти във футбола: "Италия 1990 г."
23:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8 /bukmeikar.com
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