Спортът по телевизията днес

07:40 Film Plus: Тенис: Адриан Менедес-Месейрас - Адриан Манарино (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)

08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

08:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /13 епизод/

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Ювентус

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

08:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Уенздей - Суонси Сити, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7, дуел на деня

09:00 History Channel: Кръстници във футбола: Жерар Улие

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

10:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Болоня

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Рочдейл - Тотнъм Хотспър, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение

10:20 Film Plus: Тенис: Иво Карлович - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7, дуел на деня

11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

11:50 Film Plus: Тенис: Руди Албот - Кей Нишикори (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Ювентус

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Нигерия, международен приятелски мач, повторение

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8, директно

12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8, директно

12:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Фулъм, финален мач от плейофите на Чемпиъншип, повторение

12:20 BNT HD: Лига Европа обзор на сезона

13:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

13:30 Diema Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона

14:00 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Франсис Тиафо (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

15:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Шефилд Уенздей, преиграване от пети кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8, директно

16:20 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош - Сара Ерани (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

17:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

17:15 History Channel: Кръстници във футбола: Жерар Улие

18:00 BNT: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 документална поредица

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Рочдейл, преиграване от пети кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

18:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, финал за Купата на България, повторение

18:10 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Седем гола, разтърсили Бразилия

19:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на сезон 2018/2019

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Film Plus: Футбол: Испания - Аржентина (приятелска среща - повторение)

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 History Channel: Най-великите моменти във футбола: "Франция 1998 г.": Тримата мускетари

21:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 46-и епизод, повторение

22:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Кръстници във футбола: Клаудио Раниери

22:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Испания - Швейцария (приятелска среща)

22:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Дунав, мач от Първа професионална лига, повторение

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Тотнъм Хотспър, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация, повторение

22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8 дуел на деня

23:00 History Channel: Най-великите моменти във футбола: "Италия 1990 г."

23:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 8 /bukmeikar.com



