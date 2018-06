Още снимки: test Наркотрафикантът Венцислав Ангелов - Чикагото бе предаден на българските власти Издирваният с европейска заповед за арест Венцислав Ангелов - Чикагото тази нощ бе предаден на българските власти, предаде репортер на БГНЕС.



Венцислав Ангелов бе обявен за международно издирване на 1 февруари 2016 г. въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Окръжна прокуратура - Русе от януари 2016г. за изтърпяване на присъда в размер на три години и шест месеца лишаване от свобода за незаконен трафик на наркотици. Чикагото пристигна на летище София около 1.00 часа тази нощ с полет от Германия.



Чикагото бе задържан в Германия в края на март тази година. Ангелов беше осъден на 6 г. затвор от Окръжния съд в Русе за това, че участвал в международен канал за наркотрафик от Перу до Испания. В края на месец септември 2015 година Върховният касационен съд измени първоначалното решение на Русенския окръжен съд от шест години затвор на 3 години "лишаване от свобода". До момента Ангелов е прекарал 11 месеца в ареста по време на разследването, което се забавило заради молбите за правна помощ от няколко държави.



Напуска България легално през януари 2015, когато няма наложени ограничения.





Координацията с европейските полицейски служби по издирването на Ангелов е осъществена от българското бюро СИРЕНЕ към Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" /абревиатурата идва от Supplement Information Requies at the National Entry (SIRENE)./ Венцислав Ангелов е задържан на 29 март тази година в Лимещайн, Германия. Той е предаден от германските на българските власти на 1 юни 2018г. /БГНЕС Издирваният с европейска заповед за арест Венцислав Ангелов - Чикагото тази нощ бе предаден на българските власти, предаде репортер на БГНЕС.Венцислав Ангелов бе обявен за международно издирване на 1 февруари 2016 г. въз основа на европейска заповед за арест, издадена от Окръжна прокуратура - Русе от януари 2016г. за изтърпяване на присъда в размер на три години и шест месеца лишаване от свобода за незаконен трафик на наркотици. Чикагото пристигна на летище София около 1.00 часа тази нощ с полет от Германия.Чикагото бе задържан в Германия в края на март тази година. Ангелов беше осъден на 6 г. затвор от Окръжния съд в Русе за това, че участвал в международен канал за наркотрафик от Перу до Испания. В края на месец септември 2015 година Върховният касационен съд измени първоначалното решение на Русенския окръжен съд от шест години затвор на 3 години "лишаване от свобода". До момента Ангелов е прекарал 11 месеца в ареста по време на разследването, което се забавило заради молбите за правна помощ от няколко държави.Напуска България легално през януари 2015, когато няма наложени ограничения.Координацията с европейските полицейски служби по издирването на Ангелов е осъществена от българското бюро СИРЕНЕ към Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" /абревиатурата идва от Supplement Information Requies at the National Entry (SIRENE)./ Венцислав Ангелов е задържан на 29 март тази година в Лимещайн, Германия. Той е предаден от германските на българските власти на 1 юни 2018г. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели