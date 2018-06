Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Реал М

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Пирин, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Саутхямптън, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 6, дуел на деня

09:00 History Channel: Кръстници във футбола: Луи ван Гал

09:05 Film Plus: Тенис: Андрей Мартин - Корентен Муте (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 6

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Байерн М

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Ковънтри Сити, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 6, дуел на деня

11:10 Film Plus: Тенис: Тиаго Монтейро - Гаел Монфис (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 49-и епизод, повторение

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Рома

12:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7, директно

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7, директно

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

13:15 Film Plus: Тенис: Гелард Мелцер - Албер Рамос-Виньолас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Рома - Ливърпул

14:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

14:45 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Мария Шарапова (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - Ливърпул

16:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, полуфинален мач реванш за Купата на България, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уигън Атлетик - Манчестър Сити, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение

17:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Каролин Гарсия (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - I полуфинал, повторение)

17:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

17:15 History Channel: Кръстници във футбола: Луи ван Гал

18:00 BNT: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 документална поредица

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, полуфинален мач реванш за Купата на България, повторение

18:10 History Channel: Най-великите моменти във футбола: "Италия 1990 г."

18:15 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Петра Квитова (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - финал и награждаване, повторение)

18:30 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

19:15 Diema Sport 2: Футбол: Англия - Нигерия, международен приятелски мач, директно

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона

20:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

20:15 BNT HD: Лига Европа обзор на сезона

21:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

21:00 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Донесете ми главата на Диего Армандо Марадона

21:05 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /13 епизод/

21:10 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Испания - Коста Рика (приятелска среща - повторение)

21:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Първи финален мач от НБА, повторение

22:00 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Кръстници във футбола: Жерар Улие

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7

22:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 7, дуел на деня

23:00 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Момчетата от Бразилия

23:30 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

