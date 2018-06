Още снимки: test За да го кръстиш, трябва да се роди „За да го кръстиш, трябва да се роди” - под този надслов Движението за Национална кауза (ДНК) откри своята изложба в Градската градина. Тя е част от кампанията „Направи го за България”, с която организацията си е поставила за цел да бори проблема с демографския срив в България, предаде репортер на БГНЕС.



Изложбата представя най-емоционалните кадри от първото издание на Националното кръщене, което се проведе в няколко града на България. С откриването й в София завършват изложбите, които се проведоха в още 6 града на страната през месец май, каза организаторът им Андрей Арнаудов, който от няколко дни има първородна рожба.



„Това са подгряващите събития за второто издание, в което се записват деца, заченати през 2017 година. Голямото кръщене тази година ще се случи на 7 октомври, отново в много градове из цяла България”, обяви Арнаудов.



Той каза, че в първото издание са били кръстени близо 1000 деца, а до момента са се записали повече от 1000 за голямото кръщене през октомври.





На откриването на изложбата присъства и певицата Мария Илиева, която е едно от новите лица на кампанията „Направи го за България”.



„Като всеки млад родител осъзнах, в целия процес на радост и отглеждане на това мъничко същество, което се появи в живота ми колко ценно, смислено и може би най-осмислящо е да имаме деца, да ги оставим като едно наследство на делата, морала, мечтите си и визията си за бъдещето. Много съм щастлива, че тази година ме поканиха да бъда сред лицата и с голямо щастие приех. Кампанията е много смислена и много навреме, защото ние говорим за всички проблеми, които се коренят в тази жестока демографска криза, в която е нашата държава. Надявам се с този пример, който даваме във всички градове с масовото кръщене да вдъхновим хората в детеродна възраст в България не само да имат деца, а да са повече от едно. Няма нищо по-важно за бъдещето ни от това да имаме деца, да ги възпитаме добре и те да движат всичко напред, за да ни има като нация”, каза Мария Илиева.





Отец Кирил пожела да се раждат много деца в България и каза, че миналогодишното Национално кръщене е било благоугодно дело. „Множете се, пълнете земята, нека се множи българският род. Нека да има много дечица, които да бъдат религиозно-нравствено възпитани, да растат в здраве, жизнерадост и да се реализират пълноценно в живота за радост на всички нас”, каза отецът.



Голямата цел на ДНК е с различни инициативи да се опитат да спрат засилващият се отрицателен прираст на българското население, добави Андрей Арнаудов.



„Ние сме най-бързо изчезващата нация според ООН в света. И не само с тази кампания „Направи го за България" а и с други наши инициативи като мултимедийната кампания Bulgaria Wants You, която ще се опитаме да предложим възможности за работа и условия за завръщане на българите, които емигрираха в последните 30 години. Надеждата ни е да обърнем негативната тенденция към изчезването на българската нация", заяви още Арнаудов. /БГНЕС