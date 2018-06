Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:30 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Томас Белучи (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

07:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 5

07:30 BNT HD: Лига Европа обзор на сезона

08:00 Eurosport 2: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

08:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзори

08:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Нотс Каунти, преиграване от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

08:20 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /11 епизод/

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 5, дуел на деня

08:30 Film Plus: Тенис: Орасио Себайос - Тиаго Монтейро (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

09:00 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Седем гола, разтърсили Бразилия

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 5

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Наполи

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Нюпорт Каунти, преиграване от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

10:20 Film Plus: Тенис: Яник Ханфман - Роберто Кироз (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 5, дуел на деня

11:30 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Ювентус

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

12:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 6, директно

12:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 6, директно

12:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монако, финал за Купата на Лигата, повторение

12:10 Film Plus: Тенис: Ернесто Ескобедо - Иво Карлович (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

13:30 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа"

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Фулъм, финален мач от плейофите на Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Болоня

14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис/Дориан Дюкоа - Марсело де Молинер/Пурав Раджа (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Ювентус

16:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Славия, първи полуфинален мач за Купата на България, повторение

16:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Първи финален мач от НБА, повторение

16:20 Film Plus: Тенис: Пабло Карено-Буста/Гилермо Дуран - Гералд Мелцер/Серхио Галдос (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

17:15 History Channel: Най-великите моменти във футбола: Седем гола, разтърсили Бразилия

17:45 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Дона Векич (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, първи полуфинален мач за Купата на България, повторение

18:05 Nova Sport: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

18:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 49-и епизод, повторение

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

20:00 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Дария Касаткина (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - повторение)

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Хъл Сити, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

20:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

21:45 Film Plus: Футбол: Испания - Колумбия (приятелска среща - повторение)

22:00 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - кратък документален филм

22:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

22:00 History Channel: ПРЕМИЕРА Кръстници във футбола: Луи ван Гал

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 6

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Манчестър Юнайтед, мач от пети кръг за Купата на футболната Асоциация, повторение

22:15 Eurosport: Тенис: Гейм, Шет и Матс, коментарно предаване, директно

22:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

22:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 6

23:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, ден 6

23:45 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Гералд Мелцер (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)





