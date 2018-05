Още снимки: test Серина Уилям със запомнящо се завръщане на корта След повече от година далеч от тренировките и професионалния тенис, Серина Уилямс отново е там, където се чувства най-добре - на корта. Тя направи завръщането си на тенис турнира в Париж и рестартира повече от добре кариерата си - с победа.



Последният път, когато видяхме тенисистката на корта, без през януари 2017 г., а през септември стана майка за първи път. След трудна бременност и още по-трудно раждане, Уилямс успя да насочи вниманието към себе си в един изцяло нов аспект - личния си живот.



Мачовете и победите останаха на заден план за кратко, изместени от сватба, бебе, автобиографичен филм и редица емоционални изповеди. Но от няколко месеца Уилям усилено подготвяше своето завръщане, което вече е факт.



Победата й не предизвика такава изненада и толкова коментари, колкото спортната й форма и екипът, който избра да носи. Серина се появи на корта с черно прилепнало боди и веднага предизвика асоциации с Черната котка.



С типичния си хъс и устрем към победа, Уилямс успя да триумфира срещу противника си, а след това и в социалните мрежи. Именно там се разрази дискусия относно външния й вид.



Can we all just appreciate that this woman had a baby 9 months ago!! I’ve got no kids and I wouldn’t be able to pull this jumpsuit over my ankles



С черното боди, комбинирано с червен колан в областта на кръста, Серина определено успя да се отличи от останалите състезателkи, заложили на поли и потници в нежни цветове. Но нейният избор на облекло не е никак случаен, а по-скоро символичен.



Уилямс коментира пред USA Today, че то този начин изпраща послание към всички майки, които са минали през трудна бременност, но са се завърнали и се борят усилено и за своето място.



Тенисистката иска да им вдъхне увереност и кураж, че щом тя може, значи и те могат. "Не може да ме победите, ако нося костюм на Жената-котка, нали?", пита риторично тя.



Принцесата воин на тениса споделя още, че не спира да живее в своя свят на фантазии. Тя винаги е искала да бъде супергерой и сега е намерила своя начин да го постигне, пише Guardian. Освен това, костюмът й вдъхва необходимата доза увереност. И явно постигна желания ефект под формата на победа. /lifestyle.bg







