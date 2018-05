Още снимки: test Сорос: Започва кампания за втори референдум за Брекзит До дни ще започне кампания за втори референдум за Брекзит. Това съобщи милиардерът Джордж Сорос, цитиран от вестник "Индипендънт".



В ключова реч инвеститорът заяви, че изгледите за продължителния развод на Великобритания с ЕС може да съдействат за убеждаването на британците, че еврочленството е в техен интерес.



Твърди се, че Сорос е дарил около 500 000 британски лири за кампанията Best for Britain за оставане в ЕС. Групата се очаква да публикува манифеста си на 8 юни, с който ще призове за втори референдум за бъдещето на Обединеното кралство.



"Брекзит е неизмеримо вреден процес, който е пагубен и за двете страни", каза 87-годишният в Париж.



Според него раздялата с ЕС ще бъде дълъг процес, вероятно ще отнеме пет години.



"Пет години е вечност в политиката, особено в революционни времена като настоящото", предупреди той.



"В крайна сметка британският народ ще реши какво иска да прави. Би било добре обаче, ако стигнат до решение по-рано, отколкото късно. Това е целта на инициативата Best for Britain, която аз подкрепям", изтъкна Сорос.



Той се опасява, че ЕС може да се насочи към друга голяма финансова криза, предизвикана от строги мерки за икономии и популистки партии, които се стремят към разцепване на съюза. /news.bg



