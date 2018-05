Още снимки: test Контузеният Дани Карвахал лекува травмата си в камера при -188 градуса Звездата на Испания Дани Карвахал се потопи в температура от -188 ° C, за да бъде на 100% готов за световното в Русия, пише изданието "The Sun".



Само седем минути след контузията на футболиста на "Ливърпул" Мохамед Салах във финала на Шампионската лига, играчът на "Реал Мадрид" Карвахал също трябваше да напусне играта заради нараняване в ахилеса и си тръгна от терена разплакан.



Карвахал отишъл в болница Мадрид , където резултатите от скенера се оказаха по-добри от очакваното.



Испанският национал лекува травмата си с така наречената криотерапия, при която се потапя в камера при минус 188 градуса по Целзий. Най-често за постигането на тази температура се използва течен азот. Криотерапията може да бъде използвана и от хора за облекчаване на мускулни болки и навяхвания. Терапиите в студените камери могат да подобрят кръвообращението, да стимулират имунната система, да ограничат умората и да подобрят времето за възстановяване от спортни травми. /24chasa.bg



