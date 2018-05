Още снимки: test Деси Добрева и грандиозният й спектакъл „Лудо Младо“ ще зарадват варненци в зала Конгресна Ангелогласната и винаги усмихната Деси Добрева ще представи своя пъстър и емоционален авторски спектакъл – “Лудо Младо” във Варна само на 22 юни от 19.30 ч. в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта. Премиерата на спектакъла бе в началото на този месец в София, когато неуморната певица буквално взриви музикално и танцувално препълнената зала 1 на НДК.



Същият ефект за публиката се очаква и във Варна на 22 юни, когато ще чуем любимите ни песни - “Лудо Младо”, “Червената Шапка”, “Кой уши байрака”, “Море Сокол Пие” и много други. Ще видим чаровната певица в различна светлина, подкрепена на сцената от много музиканти, танцьори и вокалистки. В зрелищния спектакъл участват - трупата на Нешка Робева (танцьори и гимнастички), Димитър Семов – ударни, Борис Таслев – бас, Ангел Демирев и Щерион Пилидов – китара, Юлиан Янев – клавишни, Михаил Йосифов – тромпет, Димитър Льолев – саксофон, Велислав Стоянов – тромбон, Димитър Тишев – кларинет, Нено Илиев от Romaneno Project – акордеон и вокали, Добри Рахнев - гайда, Нора Калчева – виолончело.



Билети за събитието се продават с пълна сила на касата на залата и на касата на Летния театър във Варна. Ексклузивно можете да ги намерите в интернет на www.Ticketportal.bg, а още и в бензиностанции ОМВ, Office1Superstore, книжарници Booktrading. Цената им е от 15 до 40 лв. според мястото в залата.

Вижте схема на залата





Неповторимо музикално-танцово и мултимедийно шоу от световна величина – “Лудо Младо” ще накара всеки в залата да се чувства млад и зареден. Без съмнение, спектакълът е подготвен с много любов за зрителите и феновете на Деси Добрева, която няма как да не бъде усетена!



Присъединете се към събитието във фейсбук -







Повече за Деси Добрева:



Деси Добрева е популярна певица и телевизионна водеща, чийто глас и талант я правят разпознаваема и обичана, със сериозна концертна дейност и сценични изяви. Впечатляваща е музикално-артистичната й кариера: класическо пиано в национално училище по изкуства, театър ”Стоян Бъчваров” във Варна, Националната музикална академия с поп и джаз пеене и музикална педагогика, Berklee College of Music, Boston.



Безспорно най-голяма популярност й носят участията в "Шоуто на Слави" и турнетата на „Ку-ку бенд”, ”Евровизия”, автор и водещ на шоуто "Полет над нощта" по БНТ.



В дългия си професионален път Деси има много успешни проекти с “Ку Ку бенд”, Теодосий Спасов, Дейвид Йънг и други, както и концерти у нас и по целия свят. Пяла е в емблематични зали като: Royal Albert Hall (Лондон); Astoria Hall (Лондон); The Blue Note (Ню Йорк), Mann Auditorium (Тел Авив), Copernicus Theater (Чикаго), Harvard University (Бостън), Regent Theatre (Бостън), Berklee Performing Center (Бостън), “Арена Армеец” (София); Национален стадион “Васил Левски” (София) и др. Още се помнят сценичните й изяви в Русия, Словакия, Италия, Германия, Гърция, Турция, Малта, Беларус, Литва, Чехия, Румъния, Македония, Швейцария, Китай, както и ежегодни турнета в САЩ и Канада.







