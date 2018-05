Още снимки: test Никол Шерцингер стана глас на авиолинии Никол Шерцингер, гаджето на най-добрия тенисист на България Григор Димитров, даде гласа си на катарските авиолинии. Това стана в клип, заснет като реклама преди световното първенство по футбол в Русия.



Във видеото, което продължава около 30 секунди, 39-годишната американка пее "Dancing in the Street” - рефрен, който постепенно подхващат хората от щастливия наземен персонал и екипажа на самолета.



Никол беше този месец и на корицата на списанието "Орикс", което се раздава на пасажерите по време на полет. машините на Qatar Airlines ще летят три пъти на ден до Москва и един до Санкт Петербург по време на шампионата. Рекламата обаче има и по-далечна цел - следващото световно първенство по футбол в Катар през 2022 г. Тогава полетите ще превозват феновете към арабската страна.



Междувременно Никол Шерцингер пусна и свои снимки от остров Сардиния, където се разхожда и с лодка. Не е ясно обаче кой я е снимал, а изображенията не са селфита. /monitor.bg



Никол Шерцингер, гаджето на най-добрия тенисист на България Григор Димитров, даде гласа си на катарските авиолинии. Това стана в клип, заснет като реклама преди световното първенство по футбол в Русия.Във видеото, което продължава около 30 секунди, 39-годишната американка пее "Dancing in the Street” - рефрен, който постепенно подхващат хората от щастливия наземен персонал и екипажа на самолета.Никол беше този месец и на корицата на списанието "Орикс", което се раздава на пасажерите по време на полет. машините на Qatar Airlines ще летят три пъти на ден до Москва и един до Санкт Петербург по време на шампионата. Рекламата обаче има и по-далечна цел - следващото световно първенство по футбол в Катар през 2022 г. Тогава полетите ще превозват феновете към арабската страна.Междувременно Никол Шерцингер пусна и свои снимки от остров Сардиния, където се разхожда и с лодка. Не е ясно обаче кой я е снимал, а изображенията не са селфита. /monitor.bg Днес+ Запази и Сподели