Решение на Apple потопи акциите на производители на дисплеи Цената на акциите на някои от доставчиците на екрани за iPhone тръгнаха надолу в Азия, след като южнокорейското издание Electronic Times съобщи, че Apple Inc. е решила да използва следващо поколение дисплеи за всичките си нови модели през тази година, въпреки че редица анализатори смятаха, че този ход не е особено вероятен, предава Bloomberg.



Акциите на Japan Display Inc. поевтиняха с 21% - най-големият дневен спад от дебюта ? през 2014 г. Sharp Corp. изтри 4,3 процента. Ако новината е вярна, ходът на Apple ще бъде негативен за двата производителя, които досега не успяват да произвеждат масово OLED дисплеи, а предлагат LCD. Представители на трите компании отказаха коментар.



Промяна от такъв мащаб ще се окаже предизвикателна, дори и за Apple. През 2017 година производителят продаде 216 милиона iPhone. Единственият доставчик на OLED дисплеи за миналогодишните смартфони iPhone X бе Samsung. Тя обаче ги използва и за своите модели, ограничавайки доставките.



