България и Македония отново заедно – Оne Love прераства във фестивал



На пресконференция организаторите на събитието, което обединява артисти и събира на едно място фенове от България и Македония, дадоха повече подробности за новото му издание. То стартира на 16 юни в гр. Скопие. На 30 юни продължава в София, 21 юли – Банско, 28 юли – Варна, 11 август – Струмица, 7 септември – Кавадарци, 8 септември – Русе и 5 октомври – Стара Загора. Сред изпълнителите тази година са Васил Найденов, Влади Ампов – Графа, Next time (Стефан и Мартин), Слаткаристика и много други.



„Не е никак лесно да се случва One Love Tour, но ни прави ужасно щастливи. Преди година, когато започвахме, ние имахме идеята колко е важно България и Македония да правим все повече неща заедно, но нямахме идея колко труден и тежък е този път“, посочи Андрей Арнаудов, един от продуцентите.



Според него именно такива проекти успяват да обединят както артистите, така и публиката от двете най-близки държави на Балканите. „Ние вярваме, че това е пътят. В някаква степен ние дадохме тон на политиците. Не вървяхме след политиката, а пред нея. Много скоро, след като за първи път решихме да направим One Love Tour, се подписа договорът за добросъседство. Изкопираха ни“, отбеляза шеговито Андрей Арнаудов.



Продуцентите споделят, че освен музикални изпълнения, тази година във всеки един град ще има изградена улица на занаятите, където посетителите да се запознаят с традициите. „Ще има грънчарство, резбарство, тъкачество, плетива и много други. Хората ще могат да се запознаят отблизо с магията на древните и пъстри традиции, а по време на фестивала вековните умения, занаяти и фолклорът ще се претворяват с много талант и любов от съвременните българи и македонци. Така ще запазим едно безценно наследство“, отбеляза Иван Христов.



„Ние сме близки народи. Похвално е, че Иван и Андрей взимат този почин. Понякога това, което културата може да направи е много над това, което политиците постигат. Любовта побеждава и аз съм щастлив, че мога да участвам в такъв форум“, посочи Васил Найденов, който е сред участващите музиканти.



За гостите на фестивала ще има още една изненада – за първи път от старта на реалити предаването „Фермата“ ще бъде дадена възможност на хора, които са извън формата, да се докоснат до предаването. Ще бъде изградена специална арена, където всеки ще може да се включи в битките, за които само е гледал по телевизията.



