Още снимки: test Юнайтед отмъква уелския герой на Реал? Манчестър Юнайтед е готов да закупи уелския герой на Реал Мадрид Гарет Бейл. Това твърдят три издания на Острова – The Sun, Mirror и The Independent, като единственото, в което има разминавания в информацията, е цената. Според The Sun, „белите“ няма да склонята да се разделят с Бейл за по-малко от 227,5 милиона евро, докато The Independent пише за доста по-малка сума – 136,5 милиона евро.



Слуховете са, че Жозе Моуриньо доста умело се е възползвал от недоволството на нападателя, че не играе регулярно в Кралския клуб и успял да го изкуши. Отделно от това, Специалния отчитал и факта, че Бейл има опит във Висшата лига, така че няма да му е нужно дълго време за адаптация в редиците на „червените дяволи“ при евентуален успешен край на сделката. Както е известно, преди да премине в Кралския клуб през лятото на 2013-а година срещу 100 милиона евро, Бейл бе част от Тотнъм.



Междувременно агентът на Бей е признал, че след около две седмици ще има разговори с президента на Реал Мадрид Флорентино Перес за бъдещето играча.



Бейл имаше основен принос за спечелването на Шампионската лига за тринадесети път от Реал Мадрид. На финала в Киев уелският национал започна като резерва, но отбеляза два гола във вратата на Ливърпул за успеха с 3:1. След мача Бейл не скри огорчението си, че не е започнал като титуляр, а наставникът Зинедин Зидан отчете, че въпросът е деликатен. /gong.bg



