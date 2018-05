Още снимки: test 5 книги за лятото, препоръчани от Бил Гейтс Вече стана традиционно известният предприемач, филантроп и създател на компанията Microsoft Бил Гейтс да съставя списък от книги, които си струва да се прочетат през лятото.



Гейтс е човек, който чете около 50 книги годишно и често публикува рецензии или бележки за любими произведения в своя блог Gates Notes.



Преди дни милиардерът публикува нова порция заглавия, които препоръчва да прочетем през това лято.



Изборът на Бил Гейтс



Everything happens for a reason, Кейт Боулър



Не всичко се случва поради някаква причина, пише Гейст за книгата на Кейт Боулър, която разказва за търсенето на отговори на различни въпроси, след като авторът бива диагностициран с късен стадий на рак на дебелото черво.



Боулър, която цял живот е живяла с ясни духовни убеждения, си задава въпроса – защо така се случи.



По думите на Гейтс, мемоарите на човек, който се приближава към деня на своята смърт, са едновременно драматични и смешни. Това го кара да препоръча четивото за лято 2018.



Leonardo da Vinci, Уолтър Исааксон



В тази книга известният биограф Исааксон описва живота на Леонардо да Вични, за когото Гейтс се изказва с думите „един от най-очарователните хора“.



Повече от художник, да Винчи е бил изобретател, инженер, медицински изследовател и не само.



Тази книга ще ви помогне да узнаете повече за да Винчи като обикновен човек и да разберете колко е бил особен, казва Гейтс.



Lincoln in the Bardo, Джордж Сандърс



Смятах, че зная всичко, което ми е необходимо, за Авраам Линкълн, но този роман ме накара да проеосмисля някои моменти от живота му, пише Гейтс по адрес на книгата, която той определя като „общоамериканска история на признаците“.



Това е една от тези завладяващи и тайнствени книги, които ми се иска да коментирам с приятели след четене, подчертава милиардерът.



Origin story, Дейвид Кристиан



Историкът Дейвид Кристиан е създал любимия онлайн курс на Бил Гейтс – Голямата история. Той казва историята на Вселената от Големия взрив до сложните общества днес.



Всички идеи и доказателства от различни дисциплини авторът съчетава в едно разбираемо за всеки произведение.



Според Гейтс, след прочитането на тази книга ще се научите да цените мястото на човечеството във Вселената.



Factfulness, Ten reasons we`re wrong about the world – and why things are better than we think, Ханс Рослинг, Ола Рослинг и Анна Рослинг



Забележителният лекар, академик и професор Фанс Рослинг, който почина миналата година, в своята последна книга разсъждава за това, че животът става по-добър, но светът, както и преди, има нужда от усъвършенстване.



Тази книга покойният лектор пише с помощта на своите син и снаха. Авторите смятат, че когато се разсейваме с мисли, че всичко е твърде лошо, отколкото е, ние губим способност да се съсредоточим върху действително важните неща.



Това са заключителни думи на един блестящ човек и една от най-добрите книги, които някога съм чел, отбелязва Гейтс. /profit.bg



