Още снимки: test Имението, което стана 2 пъти по-голямо и 4 пъти по-скъпо само за 5 години Лори Коен и нейният съпруг Марк, основателят на Cohen Financial Group знаят, че искат да купят определено имение, строено през 30-те години на миналия век в Бевърли Хилс, още преди да се появи на пазара.



Къщата - дългогодишна резиденция на актрисата Ан Ръдърфорд, починала през 2012 г. - се намира на тиха улица, точно срещу голф игрище.



"Това е най-добрата улица в Бевърли Хилс. Няма оживени улици, а заради голф игрището никога няма да имаме съсед, който да строи пред нас", казва Лори Коен.



Семейството се нуждае от 9 месеца, за да бъде приета офертата им за имота. В крайна сметка те го купуват за около 8 млн. долара през 2013 г.



Но истинската работа тепърва започва.



"Срещнах домакина, който извършваше тотално прочистване. Къщата беше много бляскава, но си личеше, че отдавна никой не се грижи за нея", спомня си г-жа Коен.



Когато я купуват, постройката е с площ около 540 кв. м. "Не беше голяма къща", спомня си съпругата. Но когато тя приключва с обновяването и допълненията, добавяйки помещения за забавление, просторна спалня със собствена баня, турска баня и други подобрения - имението нараства до близо 970 кв. м., пише Bloomberg.



"Идеята беше да създам къща за себе си и съпруга ми, пълна с лукс и достатъчно място, за да имаме всичко, което искаме. Исках да има и достатъчно място за децата ми, когато се върнат, женени и с деца", споделя Лори Коен.



Но точно заради децата си семейство Коен обявяват къщата за продан едва 2 години, след като са се нанесли. "Отивам в Ню Йорк. Две от трите ни деца са на Източното крайбрежие, а третото също отваря бизнес там", разказва тя.



Двойката обявява къщата за продан през миналата година, поставяйки цена от 39.9 млн. долара, която впоследствие намалят до 31.9 млн. долара. Продава се с помощта на компанията за търговия с луксозни имоти Williams and Williams.



Тотално обновяване



С помощта на интериорния декоратор Крейг Райт, г-жа Коен променя интериора из основи, запазвайки само няколко дизайнерски елемента.



Мозайката във форма на звезда на кухненския под определено й допада. "Звездата беше много елегантна, а оттам реших, че ще продължа със звездните мотиви в къщата", разказва тя. Тази украса се оказва много подходяща за турската баня, както и за антрето и полилеите в къщата.



Повтарящите се елементи, особено овалните форми, включват овална баня, овална трапезария и овален басейн.



Стаи за развлечения, включително официална трапезария с 24 места, зала за закуска (някогашната трапезария на Ръдърфорд), кухня и множество жилищни помещения са на приземния етаж.



На горния етаж има 3 огромни спални, всички със самостоятелен санитарен възел. Къщата разполага и с 2 спални за персонала. Общо има 5 спални и 10 бани.



Основната спалня разполага със собствена кухня, перално помещение и офис (в съответствие с актуалните тенденции) и е напълно "самостоятелен". "Всичко е много лесно за поддръжка", отбелязва г-жа Коен.



Арт Деко осветителни тела



Тя полага големи усилия, за да украси къщата в стил арт деко от 30-те години на миналия век, включително и стъклени осветителни тела, произведени от Lalique и братя Симоне.



"Цялото осветление е с голяма колекционерска стойност. Казаха ми, че имам най-голямата колекция от арт деко осветителни тела на Западното крайбрежие", гордее се Лори Коен.



По същия начин тя напълва къщата с антики и антикварна декорация, включително 200-годишен китайски експортен тапет, който тя купува и възстановява.



Много от декорациите могат да останат в къщата, "макар и не непременно за тази цена", смята г-жа Коен.



Стари дървета



Тя използва подобен цялостен подход и към екстериора. При покупката "беше обрасла, като типична къща в Бевърли Хилс. Големи палми, почти като джунгла", разказва съпругата.



Лори Коен напълно изчиства съществуващата растителност. След прекрояването на имота тя донася зрели дървета, включително кедрови дървета от Орегон.



"Донесохме ги с кранове. Искахме всички да се съчетаят и да създадат чувство за уединение в дома", споделя г-жа Коен. Задната част на къщата е оградена от високи живи плетове.



Въпреки сравнително краткия период, в който живее в дома си (без да споменаваме енергията, която е изразходила в обновяване и обзавеждане), Лори Коен очаква с нетърпение да го продаде.



"Промяната е нещо добро. И аз съм готова да продължа", сигурна е тя. /money.bg Лори Коен и нейният съпруг Марк, основателят на Cohen Financial Group знаят, че искат да купят определено имение, строено през 30-те години на миналия век в Бевърли Хилс, още преди да се появи на пазара.Къщата - дългогодишна резиденция на актрисата Ан Ръдърфорд, починала през 2012 г. - се намира на тиха улица, точно срещу голф игрище."Това е най-добрата улица в Бевърли Хилс. Няма оживени улици, а заради голф игрището никога няма да имаме съсед, който да строи пред нас", казва Лори Коен.Семейството се нуждае от 9 месеца, за да бъде приета офертата им за имота. В крайна сметка те го купуват за около 8 млн. долара през 2013 г.Но истинската работа тепърва започва."Срещнах домакина, който извършваше тотално прочистване. Къщата беше много бляскава, но си личеше, че отдавна никой не се грижи за нея", спомня си г-жа Коен.Когато я купуват, постройката е с площ около 540 кв. м. "Не беше голяма къща", спомня си съпругата. Но когато тя приключва с обновяването и допълненията, добавяйки помещения за забавление, просторна спалня със собствена баня, турска баня и други подобрения - имението нараства до близо 970 кв. м., пише Bloomberg."Идеята беше да създам къща за себе си и съпруга ми, пълна с лукс и достатъчно място, за да имаме всичко, което искаме. Исках да има и достатъчно място за децата ми, когато се върнат, женени и с деца", споделя Лори Коен.Но точно заради децата си семейство Коен обявяват къщата за продан едва 2 години, след като са се нанесли. "Отивам в Ню Йорк. Две от трите ни деца са на Източното крайбрежие, а третото също отваря бизнес там", разказва тя.Двойката обявява къщата за продан през миналата година, поставяйки цена от 39.9 млн. долара, която впоследствие намалят до 31.9 млн. долара. Продава се с помощта на компанията за търговия с луксозни имоти Williams and Williams.Тотално обновяванеС помощта на интериорния декоратор Крейг Райт, г-жа Коен променя интериора из основи, запазвайки само няколко дизайнерски елемента.Мозайката във форма на звезда на кухненския под определено й допада. "Звездата беше много елегантна, а оттам реших, че ще продължа със звездните мотиви в къщата", разказва тя. Тази украса се оказва много подходяща за турската баня, както и за антрето и полилеите в къщата.Повтарящите се елементи, особено овалните форми, включват овална баня, овална трапезария и овален басейн.Стаи за развлечения, включително официална трапезария с 24 места, зала за закуска (някогашната трапезария на Ръдърфорд), кухня и множество жилищни помещения са на приземния етаж.На горния етаж има 3 огромни спални, всички със самостоятелен санитарен възел. Къщата разполага и с 2 спални за персонала. Общо има 5 спални и 10 бани.Основната спалня разполага със собствена кухня, перално помещение и офис (в съответствие с актуалните тенденции) и е напълно "самостоятелен". "Всичко е много лесно за поддръжка", отбелязва г-жа Коен.Арт Деко осветителни телаТя полага големи усилия, за да украси къщата в стил арт деко от 30-те години на миналия век, включително и стъклени осветителни тела, произведени от Lalique и братя Симоне."Цялото осветление е с голяма колекционерска стойност. Казаха ми, че имам най-голямата колекция от арт деко осветителни тела на Западното крайбрежие", гордее се Лори Коен.По същия начин тя напълва къщата с антики и антикварна декорация, включително 200-годишен китайски експортен тапет, който тя купува и възстановява.Много от декорациите могат да останат в къщата, "макар и не непременно за тази цена", смята г-жа Коен.Стари дърветаТя използва подобен цялостен подход и към екстериора. При покупката "беше обрасла, като типична къща в Бевърли Хилс. Големи палми, почти като джунгла", разказва съпругата.Лори Коен напълно изчиства съществуващата растителност. След прекрояването на имота тя донася зрели дървета, включително кедрови дървета от Орегон."Донесохме ги с кранове. Искахме всички да се съчетаят и да създадат чувство за уединение в дома", споделя г-жа Коен. Задната част на къщата е оградена от високи живи плетове.Въпреки сравнително краткия период, в който живее в дома си (без да споменаваме енергията, която е изразходила в обновяване и обзавеждане), Лори Коен очаква с нетърпение да го продаде."Промяната е нещо добро. И аз съм готова да продължа", сигурна е тя. /money.bg Днес+ Запази и Сподели