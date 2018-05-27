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Шофьорът, с 3.08 промила алкохол в кръвта, потроши три коли във Велико Търново

27.05.2018 10.27

Водачът, който тази сутрин помете три коли с голф на ул."Полтава" във Велико Търново, е бил мъртво пиян. При проба с дрегер уредът отчел 3.08 промила алкохол, казаха полицаи. Той в момента е в спешното отделение на Великотърновската болница, където му правят изследвания.

Произшествието е станало тази сутрин около 05,30 ч. По първоначална информация пострадали няма. Водачът на фолксвагена е 39-годишен мъж от В. Търново. Той е шофирал в нетрезво състояние. На местопроизшествието се извършва оглед. /24chasa.bg

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