Още снимки: test Шофьорът, с 3.08 промила алкохол в кръвта, потроши три коли във Велико Търново Водачът, който тази сутрин помете три коли с голф на ул."Полтава" във Велико Търново, е бил мъртво пиян. При проба с дрегер уредът отчел 3.08 промила алкохол, казаха полицаи. Той в момента е в спешното отделение на Великотърновската болница, където му правят изследвания.



Произшествието е станало тази сутрин около 05,30 ч. По първоначална информация пострадали няма. Водачът на фолксвагена е 39-годишен мъж от В. Търново. Той е шофирал в нетрезво състояние. На местопроизшествието се извършва оглед. /24chasa.bg Водачът, който тази сутрин помете три коли с голф на ул."Полтава" във Велико Търново, е бил мъртво пиян. При проба с дрегер уредът отчел 3.08 промила алкохол, казаха полицаи. Той в момента е в спешното отделение на Великотърновската болница, където му правят изследвания.Произшествието е станало тази сутрин около 05,30 ч. По първоначална информация пострадали няма. Водачът на фолксвагена е 39-годишен мъж от В. Търново. Той е шофирал в нетрезво състояние. На местопроизшествието се извършва оглед. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели



