Още снимки: test Трима младежи пострадаха при меле Трима младежи са пострадали при масово сбиване край село Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново.



Масовият бой станал на 23 май, сряда. Тогава в района на река Росица в селото група младежи празнували, а покрай тях преминала група младежка група.



Между младежите възникнал спор, който прераснал в бой.



При сбиването са пострадали трима младежи, от които един по-сериозно. Момчето е настанено в болницата във Велико Търново и е под лекарско наблюдение с комоцио. Няма опасност за живота на младежа, съобщи "24 часа".



Другите двама пострадали са освободени за домашно лечение.



По случая е образувано досъдебно производство. Криминалистите от Районното управление в Горна Оряховица работят по установяването на обстоятелствата, довели до масовия бой. /24chasa.bg Трима младежи са пострадали при масово сбиване край село Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново.Масовият бой станал на 23 май, сряда. Тогава в района на река Росица в селото група младежи празнували, а покрай тях преминала група младежка група.Между младежите възникнал спор, който прераснал в бой.При сбиването са пострадали трима младежи, от които един по-сериозно. Момчето е настанено в болницата във Велико Търново и е под лекарско наблюдение с комоцио. Няма опасност за живота на младежа, съобщи "24 часа".Другите двама пострадали са освободени за домашно лечение.По случая е образувано досъдебно производство. Криминалистите от Районното управление в Горна Оряховица работят по установяването на обстоятелствата, довели до масовия бой. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели



