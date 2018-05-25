Трима младежи пострадаха при меле
25.05.2018 20.16
Трима младежи са пострадали при масово сбиване край село Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново.
Масовият бой станал на 23 май, сряда. Тогава в района на река Росица в селото група младежи празнували, а покрай тях преминала група младежка група.
Между младежите възникнал спор, който прераснал в бой.
При сбиването са пострадали трима младежи, от които един по-сериозно. Момчето е настанено в болницата във Велико Търново и е под лекарско наблюдение с комоцио. Няма опасност за живота на младежа, съобщи "24 часа".
Другите двама пострадали са освободени за домашно лечение.
По случая е образувано досъдебно производство. Криминалистите от Районното управление в Горна Оряховица работят по установяването на обстоятелствата, довели до масовия бой. /24chasa.bg
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