Уил Смит се завръща към музиката Вече чухме и видяхме официалната песен за Мондиал 2018 - "Live It Up", с която Уил Смит направи голямото си завръщане в музиката. В миналото актьорът се изявяваше и като рапър.



Той използва своя Instagram, за да покаже, че отново е в студиото и записва.



Това означава, че скоро можем да очакваме ново самостоятелно парче от Смит. А ако съдим по един от постовете му в социалните мрежи трябва да очакваме доста танци.



Очакваме това с нетърпение, иначе Уил Смит в момента е зает със снимките на Gemini Man, където си партнира с Клайв Оуен. /lifestyle.bg