Американски новинарски сайтове блокират от новите GDPR изисквания на ЕС Американски новинарски сайтове са временно недостъпни в Европа след влизането в сила на новите правила на Европейския съюз за защита на данните - GDPR, съобщава БиБиСи.



The Chicago Times и LA Times са сред публикувалите съобщения, че понастоящем са недостъпни в повечето европейски страни. Общият регламент за защита на данните предоставя на гражданите на ЕС повече права при използването на тяхната информация. Засегнати са сайтове за новини в медийните групи Tronc и Lee Enterprises. Сайтове на Tronc включват New York Daily News, Chicago Tribune, LA Times, Orlando Sentinel and Baltimore Su.



Съобщение на някои от сайтовете е: "За съжаление, нашият уеб сайт в момента не е достъпен в повечето европейски страни. Ние сме ангажирани с този въпрос и се ангажирахме да разгледаме възможностите, които подкрепят пълната гама от цифрови предложения за европейския пазар".



Lee Enterprises издава 46 ежедневника в 21 държави. Тяхното съобщение е: "Съжаляваме. Този сайт е временно недостъпен. Наясно сме, че се опитвате да получите достъп до този уебсайт от страна, принадлежаща към Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително ЕС, който налага прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и следователно не можем да ви предоставим достъп в този момент."



CNN и New York Times не са сред засегнатите. The Washington Post and Time са сред тези, които изискват потребителите в ЕС да се съгласят с новите условия.



Новият председател на Европейския съвет за защита на личните данни, Андреа Йелинек коментира, че "ако има жалбоподателите, ще бъдем готови".



Ирландският регулатор на данните Хелън Диксън обяснява, че страната е готова да използва "пълния набор от инструменти" срещу несъответстващите компании.



