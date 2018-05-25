Спортът по телевизията днес
25.05.2018 08.29
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Рома - Ливърпул
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 2018
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Кливланд Кавалиърс, пети финален мач от Източната конференция на НБА, повторение
08:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации
09:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации
10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 2018
10:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина
10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
12:00 Film Plus: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - III и IV четвъртфинали (WTA International - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Голдън Стейт Уориърс, пети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона
14:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Шрусбъри Таун, първи плейофен мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
15:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение
15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - полуфинали (WTA International)
15:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига, футболни легенди
15:05 BNT HD: Баскетбол: Втора среща от финалите на Националната баскетболна лига
15:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 48-и епизод, повторение
15:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 2018
17:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение
17:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 2018
18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, директно
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение
19:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на сезон 2017/2018
20:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно
21:15 Eurosport: Тенис: Турнир в Нюрнберг, жени, полуфинали
21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации
23:00 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, полуфинали
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Film Plus: Тенис: Карлос Берлок/Николас Кикер - Уесли Кулхоф/Артем Ситак (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)
23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона
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