Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Рома - Ливърпул

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 2018

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Кливланд Кавалиърс, пети финален мач от Източната конференция на НБА, повторение

08:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации

09:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации

10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 2018

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина

10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

12:00 Film Plus: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - III и IV четвъртфинали (WTA International - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Голдън Стейт Уориърс, пети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона

14:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Шрусбъри Таун, първи плейофен мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

15:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение

15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - полуфинали (WTA International)

15:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига, футболни легенди

15:05 BNT HD: Баскетбол: Втора среща от финалите на Националната баскетболна лига

15:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 48-и епизод, повторение

15:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 2018

17:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение

17:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 2018

18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, директно

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение

19:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на сезон 2017/2018

20:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно

21:15 Eurosport: Тенис: Турнир в Нюрнберг, жени, полуфинали

21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации

23:00 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, полуфинали

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Карлос Берлок/Николас Кикер - Уесли Кулхоф/Артем Ситак (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)

23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Рома - Ливърпул08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 201808:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Кливланд Кавалиърс, пети финален мач от Източната конференция на НБА, повторение08:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации09:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации10:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 201810:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, повторение10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина10:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Челси, мач от английската Висша лига, повторение11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ12:00 Film Plus: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - III и IV четвъртфинали (WTA International - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Хюстън Рокетс - Голдън Стейт Уориърс, пети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение14:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор на сезона14:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Шрусбъри Таун, първи плейофен мач от английската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване15:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - полуфинали (WTA International)15:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига, футболни легенди15:05 BNT HD: Баскетбол: Втора среща от финалите на Националната баскетболна лига15:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 48-и епизод, повторение15:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 201817:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение17:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 250 Лион 201818:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, директно19:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, повторение19:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на сезон 2017/201820:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно21:15 Eurosport: Тенис: Турнир в Нюрнберг, жени, полуфинали21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации23:00 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, полуфинали23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение23:30 Film Plus: Тенис: Карлос Берлок/Николас Кикер - Уесли Кулхоф/Артем Ситак (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона Днес+ Запази и Сподели



