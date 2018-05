Още снимки: test Всяко британско семейство вече е обедняло с €1000 от Brexit Управителят на Bank of England - централната банка на Великобритания, Марк Карни заяви, че всяко домакинство е загубило около 900 фунта стерлинга (около 1000 евро) след референдума за излизането на страната от Европейския съюз.



"Реалните доходи на домакинствата са с 900 паунда по-ниски от прогнозите, направени през май 2016 година, което представлява голяма сума пари", каза Карни, цитиран от вестник The Guardian.



Централният банкер добавя, обемът на брутния вътрешен продукт на страната, след решението на Лондон да напусне Евросъюза, се е казал с 2 процента по-малък, отколкото се е предполагало преди референдума.



Банката на Англия обяснява забавянето на икономиката и спада на реалните доходи на населението с цял ред фактори, предизвикани от Brexit: понижение на кура на паунда, ръст на инфлацията и при забавено повишаване на заплатите, забавяне и намаляване на инвестициите на компаниите.



Референдумът за членството на Великобритания в Европейския съюз се проведе на 23 юни 2016 година. С 51,9% спечелиха привържениците на излизането на страната от ЕС. В момента се водят преговори с Брюксел по условията на "развода". Неотдавна премиерът Терез Мей потвърди намерението на страната да напусне и митническия съюз та ЕС.



Самият Brexit ще настъпи на практика на 29 март 2019 година, след което е предвиден преходен период, който ще продължи до 31 декември 2020 година. Управителят на Bank of England - централната банка на Великобритания, Марк Карни заяви, че всяко домакинство е загубило около 900 фунта стерлинга (около 1000 евро) след референдума за излизането на страната от Европейския съюз."Реалните доходи на домакинствата са с 900 паунда по-ниски от прогнозите, направени през май 2016 година, което представлява голяма сума пари", каза Карни, цитиран от вестник The Guardian.Централният банкер добавя, обемът на брутния вътрешен продукт на страната, след решението на Лондон да напусне Евросъюза, се е казал с 2 процента по-малък, отколкото се е предполагало преди референдума.Банката на Англия обяснява забавянето на икономиката и спада на реалните доходи на населението с цял ред фактори, предизвикани от Brexit: понижение на кура на паунда, ръст на инфлацията и при забавено повишаване на заплатите, забавяне и намаляване на инвестициите на компаниите.Референдумът за членството на Великобритания в Европейския съюз се проведе на 23 юни 2016 година. С 51,9% спечелиха привържениците на излизането на страната от ЕС. В момента се водят преговори с Брюксел по условията на "развода". Неотдавна премиерът Терез Мей потвърди намерението на страната да напусне и митническия съюз та ЕС.Самият Brexit ще настъпи на практика на 29 март 2019 година, след което е предвиден преходен период, който ще продължи до 31 декември 2020 година. Днес+ Запази и Сподели