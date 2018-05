Още снимки: test Какви са перфектните гърди от женска гледна точка? Жените, които носят сутиен с чашка C, са най-щастливи, установиха представители на британската клиника Cosmetic Surgery Solicitors, съобщи Лента.



В рамките на национално изследване, проведено сред 871 жени, специалистите помолили респондентките да отговорят доколко са доволни от гръдната си обиколка и доколко размерът ѝ влияе на поведението им.



Тридесет и девет процента от жените, които носели сутиен с чашка C отвърнали, че са напълно удовлетворени от тялото и живота си.



Щастливите жени с чашка D и DD били 37%, а с чашка А и АА - 34%. Двадесет и девет процента обявили, че ги устройва чашка E. Най-малко щастливите жени били тези с чашка B- едва 27%.



"Наложи ми се да се уча да се държа и да се обличам правилно. Заради големия бюст автоматично всички ме смятат за лесна и суперсексуална", споделя участничка в допитването.



"Трябва да полагам усилия, за да ме възприемат сериозно", казва друга.



"Ако гърдите ми бяха по-големи щях да се чувствам по-уверена", заявява трета.



Запитани дали искат да се подложат на пластична операция за увеличаване или намаляване на бюста, само 18% дали утвърдителен отговор.



