Още снимки: test Спортът по телевизията днес 09:45 Eurosport 2: Тенис: Турнир в Женева, мъже

10:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина

10:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

10:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение

11:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

12:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - четвъртфинали, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Троа - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, четвърти финален мач от Западната конференция на НБА, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Дарби Каунти, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод, повторение

15:45 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер

16:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - полуфинали, повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома

18:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 45-и епизод, директно

20:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - финал, повторение)

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

20:25 BNT World: Баскетбол /мъже/ финален плейоф от Националната баскетболна лига, втори мач - пряко предаване

20:30 BNT HD: Баскетбол: Втора среща от финалите на Националната баскетболна лига пряко предаване

21:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Първи плейофен мач за място във френската Лига 1, директно

22:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение

23:00 Eurosport: Футбол: ФИФА футбол магазин

23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

23:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга

23:30 Film Plus: Тенис: Николас Джари - Гуидо Пея (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино 09:45 Eurosport 2: Тенис: Турнир в Женева, мъже10:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина10:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)10:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение11:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 201811:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ12:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - четвъртфинали, повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Троа - Монако, мач от френската Лига 1, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, повторение13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, четвърти финален мач от Западната конференция на НБА, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Дарби Каунти, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение15:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод, повторение15:45 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига16:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер16:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - полуфинали, повторение)17:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома18:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, директно20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 45-и епизод, директно20:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - финал, повторение)20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ20:25 BNT World: Баскетбол /мъже/ финален плейоф от Националната баскетболна лига, втори мач - пряко предаване20:30 BNT HD: Баскетбол: Втора среща от финалите на Националната баскетболна лига пряко предаване21:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)21:45 Diema Sport 2: Футбол: Първи плейофен мач за място във френската Лига 1, директно22:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение23:00 Eurosport: Футбол: ФИФА футбол магазин23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 201823:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга23:30 Film Plus: Тенис: Николас Джари - Гуидо Пея (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино Днес+ Запази и Сподели



