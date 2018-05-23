Спортът по телевизията днес
23.05.2018 08.29
09:45 Eurosport 2: Тенис: Турнир в Женева, мъже
10:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина
10:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
10:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение
11:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
12:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - четвъртфинали, повторение)
12:05 Nova Sport: Футбол: Троа - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, четвърти финален мач от Западната конференция на НБА, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Дарби Каунти, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино
15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод, повторение
15:45 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер
16:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - полуфинали, повторение)
17:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома
18:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, директно
20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 45-и епизод, директно
20:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5 - финал, повторение)
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
20:25 BNT World: Баскетбол /мъже/ финален плейоф от Националната баскетболна лига, втори мач - пряко предаване
20:30 BNT HD: Баскетбол: Втора среща от финалите на Националната баскетболна лига пряко предаване
21:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации
21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Първи плейофен мач за място във френската Лига 1, директно
22:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение
23:00 Eurosport: Футбол: ФИФА футбол магазин
23:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
23:30 Eurosport: Футбол: MLS, обзор на кръга
23:30 Film Plus: Тенис: Николас Джари - Гуидо Пея (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино
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