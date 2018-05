Още снимки: test iQOS събира данни от потребителите. Но за какво? Поверителността на личните данни в новия, дигитализиран свят е сравнително нова и далечна тема за много от нас. Със сигурност обаче това е напът да се промени, след като редица технологични компании вече следят, записват и продават всяко наше движение.



Темата изскача и от съвсем неподозирано допреди няколко години място - цигарите. С представянето на иновативния iQOS, гигантът Philip Morris предизвика малка революция сред пушачите както по света, така вече и в България. Иновативният продукт обаче има и скрита възможност - да проследява как се променят навиците им.



За разлика от обикновените цигари, iQOS е електронно устройство с технология, която позволява събирането на поверителни данни.



На съставни части



Анализ на съставните части на устройството, направен в разследване на агенция "Ройтерс", показва, че то може да даде огромно количество данни за навиците на пушачите. Самите Philip Morris твърдят, че използват данните само за поправяне на проблеми.



Тютюневият гигант вече създава база данни на потребителите на iQOS, които се регистрират, а вече е разработила и приложение за мобилни телефони, с което прави още една крачка напред.



Инициативата, ако бъде разрешена от регулаторите (към момента приложението е недостъпно за българските потребителите, като няма информация PMI да е искала разрешение засега - бел. ред.), ще позволи на компанията да извлича данни за навиците на потребителите от устройството и да ги използва за рекламни цели, коментира доскорошен мениджър от Philip Morris, който е участвал в тестването на софтуера в Япония.



Тези данни могат да включват броя на "дръпванията" от цигарата, както и броя на изпушените цигари през деня, посочва Широ Масаока, работил за PMI от 2012 до 2016 г.



От Philip Morris обаче отговарят, че софтуерът в устройството се използва само за контролиране на температурата и продължителността на използване и "не се използва за каквито и да е било рекламни цели".



Канадската компания TechInsights Inc, която се е специализирала в реверсивно инженерство на различни устройства, посочва, че iQOS има два чипа. Единият от тях, с лека преработка, може да бъде използван за запаметяване на множество информация и пращането ? обратно до Philip Morris.



Поради спецификата му, компанията е направила инспекция само на хардуерните компоненти, но не и на софтуера. Philip Morris отговарят: "Никаква информация от устройството не е свързана с конкретен потребител, само със самото устройство".



Мега база данни на пристрастени



Патент, подаден от дъщерна компания на PMI през 2009 г., показва как работи изпращането на данни: самото устройство има интерфейс за качване и сваляне на данни от и към компютър с интернет.



Грегъри Конъли, професор в Североизточния Университет в Бостън, който е изучил технологията на iQOS и патентите на компанията, твърди, че възможността на Philip Morris да събира данни от потребителите може да даде значителни възможности на устройството. "Това, което ще направят, е да създадат мега база данни на това как американците пушат", казва той. "След което ще могат да препрограмират сегашния модел дърпания на такъв, който е много по-пристрастяващ".



През януари вицепрезидентът Мойра Гилкрайст заяви пред панел експерти от Food and Drug Administration (FDA) в САЩ, че "няма технология там, която да е насочена към манипулиране по какъвто и да е начин". Компанията изтегля данни от устройството само при случай на повреда и за да разбере какво я е причинило, твърдят от Philip Morris. Както и че няма начин да бъде променено нивото на никотин, което устройството изпуска.



Гилкрайст потвърждава, че компанията може да получи информация от устройството за броя на дръпвания и употребата му, но не го прави, освен при технически проблем.



"Хей, днес не сте използвали вашето iQOS устройство"



По време на срещата с FDA, Гилкрайст е попитана за употребата на технологията bluetooth, вградена в устройството. По думите ?, тя се използва, за да напомни на потребителите кога трябва да изчистят устройството или да си поръчат цигари. "Знаете, например, може да изскочи съобщение: "Хей, днес не сте използвали вашето iQOS устройство. Спряхте да пушите или сте минали отново на конвенционални цигари", казва тя.



Отстъпка срещу лични данни



В Япония, където законите за рекламите на цигари не са толкова строги, колкото в редица други страни, Philip Morris събира данни за потребители и чрез регистрация за устройството. Такава е практиката и в България, като при предоставяне на личните данни, потребителят може да закупи самото устройство с драстично намаление: за 90 лева, вместо за 180 лева.



Компанията събира данни, включително имената на потребителя, датата на раждане, мобилен телефон, адрес и и-мейл. Бланката, която клиентът попълва, не съдържа сериен номер на устройството. Това позволява още по-подробно попълване на базата, тъй като разликата в цената е твърде голяма, за да бъде подмината с лека ръка от потребителите.



А новата голяма задача на регулаторите е започнат да ги предпазват, особено докато самите потребители не осъзнаят нуждата сами да си ги пазят. /money.bg