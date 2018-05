Още снимки: test Дефицит на ванилия - ще изчезне ли ваниловият сладолед? Цената на ванилията е достигнала рекордни висоти през последните две години и започва да оказва влияние върху производството на сладолед във Великобритания, съобщават от The Independent.



При приблизително 600 долара за килограм, ароматната съставка в момента се търгува по-скъпо от среброто.



Докато повишаването на цената не оказва толкова голямо влияние върху големите търговци на сладолед, то малките фирми трябва да положат доста усилия, за да се справят.



От британския занаятчийския производител на сладолед Ruby Violet споделят, че са принудени да спрат да продават своя ванилов вкус поради непосилно високата цена на подправката.



Говорейки пред Би Би Си, основателят на Ruby Violet Джули Фишър обяснява, че базираните в Лондон магазини ще извадят ванилията от менюто си "в обозримо бъдеще", цитиран от The Independent.



Друга фирма, базирана в Обединеното кралство, която преразглежда възможностите за употреба на ванилия, е семейната компания Snugburys Ice Cream.



Базиран в Нантуих, Чешир, цехът за сладолед произвежда 40 различни вкуса, една трета от които съдържат ванилия.



Те вече плащат 30 пъти повече за съставката, отколкото в миналото.



"Цената наистина се покачва, затова миналата година решихме да закупим от суровината за година напред", каза Клио Садлър, която управлява компанията заедно с двете си сестри.



"Трябваше да вземем решение дали да поемем разходите, което в крайна сметка направихме", каза тя пред Би Би Си.



Това е нещо, с което те не искат да правят компромиси в бъдеще, независимо от разходите, тъй като компанията им използва само естествени съставки и следователно изкуственият ванилов аромат би противоречал на техните ценности.



Цените на ванилия се повишиха от март 2017 г. Тогава циклон удари Мадагаскар, където се произвежда по-голямата част от ароматната подправка, и впоследствие унищожи редица ванилови насаждения.



Това доведе до лоша реколта и намаление на производството с 30%, което предизвика последваща инфлация и опасения за недостиг.



Ако това се случи, несъмнено бъде удар за британците, като се има предвид, че в продължение на десетилетия ванилията е най-популярният аромат за сладолед в Обединеното кралство, според Ice Cream Alliance./profit.bg



