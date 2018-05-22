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Ало-измамник взе 15 хил. лв. във валута от дядо в Хасково

22.05.2018 11.52

Телефонен измамник взе приблизително 15 хил. лв. в различна валута от 76-годишен мъж от Хасково.

На 22 май малко преди 22:00 часа в полицейското управление в града е постъпил сигнал за измамата. Възрастният мъж обяснил, че между 14:00 и 16:30 часа на домашния му телефон получил обаждане от мъж, който се представил за "майор Иванов".

Псевдо майорът измамил дядото по схемата "съдействие на полицията". 76-годишният бил убеден да остави пари в близост до ул. "Пловдивска" в града. Той събрал наличните в дома си пари и изпълнил заръката.

Изпълнявайки указанията, дядото оставил в торба общо 3250 долара, 410 евро и около 7000 лв.

По-късно мъжът се върнал на мястото, на което оставил торбата и разбрал, че тя липсва. Тогава установил, че е измамен.

По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава./news.bg

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22.05.2018 12:07
гост
Уважаема редакция,
Пишете за събития с бъдеща дата. Още не е настъпил часът на събитието!!!!!
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