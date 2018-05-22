Още снимки: test Ало-измамник взе 15 хил. лв. във валута от дядо в Хасково Телефонен измамник взе приблизително 15 хил. лв. в различна валута от 76-годишен мъж от Хасково.



На 22 май малко преди 22:00 часа в полицейското управление в града е постъпил сигнал за измамата. Възрастният мъж обяснил, че между 14:00 и 16:30 часа на домашния му телефон получил обаждане от мъж, който се представил за "майор Иванов".



Псевдо майорът измамил дядото по схемата "съдействие на полицията". 76-годишният бил убеден да остави пари в близост до ул. "Пловдивска" в града. Той събрал наличните в дома си пари и изпълнил заръката.



Изпълнявайки указанията, дядото оставил в торба общо 3250 долара, 410 евро и около 7000 лв.



По-късно мъжът се върнал на мястото, на което оставил торбата и разбрал, че тя липсва. Тогава установил, че е измамен.



По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава./news.bg

Телефонен измамник взе приблизително 15 хил. лв. в различна валута от 76-годишен мъж от Хасково.На 22 май малко преди 22:00 часа в полицейското управление в града е постъпил сигнал за измамата. Възрастният мъж обяснил, че между 14:00 и 16:30 часа на домашния му телефон получил обаждане от мъж, който се представил за "майор Иванов".Псевдо майорът измамил дядото по схемата "съдействие на полицията". 76-годишният бил убеден да остави пари в близост до ул. "Пловдивска" в града. Той събрал наличните в дома си пари и изпълнил заръката.Изпълнявайки указанията, дядото оставил в торба общо 3250 долара, 410 евро и около 7000 лв.По-късно мъжът се върнал на мястото, на което оставил торбата и разбрал, че тя липсва. Тогава установил, че е измамен.По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава./news.bg Днес+ Запази и Сподели



