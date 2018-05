Още снимки: test Мтел сменя името си на А1. Точно в 11:30 ч. Ако тази сутрин сте отворили сайта на Мтел, сте видели часовника, който отброява времето до... 11:30 днес.



"Началото на нещо ново", пише на екрана.



Още вчера най-големият мобилен оператор в България публикува в профила си в туитър съобщение:



"Променихме се много, променихме се заедно."



И картинка, в която досегашното лого на компанията преминава в нещо... все още скрито.



Всъщност, няма нищо скрито. Още на 21 септември миналата година собственикът на Мтел Telekom Austria Group обяви, че ще започне да използва един бранд на всички пазари, на които работи. Това ще бъде А1, както се нарича мобилният оператор в Австрия.



Компанията има телекоми освен в Австрия още в България, Сърбия, Македония, Хърватия, Словения, Беларус и Лихтенщайн. Сега всичките 24 милиона клиенти вече ще използват А1.



Целта според компанията е „засилване на позициите в очакваната консолидация на европейския телекомуникационен пазар“.



Решението за ребрандиране е било взето след анализ на отделните пазари и на потенциала на А1 за мощен международен бранд, който покрива всички аспекти на комуникациите – мобилни, фиксирани, телевизия, данни и облачни решения, както и Over The Top (ОТТ) услуги.



„Нашите клиенти приемат А1 като отговорен, надежден и прогресивен бранд“, каза тогава Алехандро Платер, главен изпълнителен директор на Telekom Austria Group.



Австрийската компания купи Мтел през 2005 г. за 1.6 млрд. евро.



Наскоро Мтел промени и сигнала "свободно", който вече звучи "международно" - т.е. като в повечето други държави.



