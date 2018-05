Още снимки: test Морска мегаконференция започва във Варна. Ще обсъждат и "Новия път на коприната" Евентуалното включване на пристанищата във Варна и Бургас в мегапроекта за т.нар. „Нов път на коприната“ ще бъде обсъждано на конференцията, която започва край Варна.



7-ата международна конференция-изложение „Пристанища и корабоплаване по Черно море 2018“ ще се проведе от днес до 23 май. В събитието се очаква да вземат участие над 300 представители на изявени световни компании от морския бранш от близо 20 държави, сред които Италия, Германия, Белгия и Румъния.



Специален модул в тази конференция ще бъде отделен на китайския проект One Road, One Belt. Той е на стойност трилиони долара и е предвидено да мине през Турция, Иран, България и Румъния. Това съобщи за Радио Варна генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов.



Емблематичният форум се провежда за първи път в България, като събитието съвпада с Българското председателство на Съвета на ЕС./bnr.bg





