Спортът по телевизията днес
22.05.2018 08.13
06:45 Film Plus: Тенис: Федерико Делбонис - Гийермо Гарсия Лопес (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
07:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Рома
08:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
08:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации
08:45 Film Plus: Тенис: Жоао Домингес - Фабио Фонини (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино
10:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение
11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, дирекртно
12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Фуенлабрада, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Барбора Стрицова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
13:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, четвърти финален мач от Източната конференция на НБА, повторение
13:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод, повторение
14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, първи плейофен мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
15:05 Film Plus: Тенис: Франческа Скиавони - Доминика Цибулкова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
15:25 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига
15:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Берое - Лудогорец (2014-15), повторение
16:00 Nova Sport: Футбол: Троа - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина
16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
17:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение
17:15 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване
17:55 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона
18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"
18:30 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, директно
19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
19:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение
19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Мария Сакари (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор
20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ
20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:40 BNT HD: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, трети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение
21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации
21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
21:30 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
23:30 Film Plus: Тенис: Гильермо Гарсия-Лопес/Роберто Карбайес Баена - Гаел Монфис/Дориан Дюкоа (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
23:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона
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