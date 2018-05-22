Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:45 Film Plus: Тенис: Федерико Делбонис - Гийермо Гарсия Лопес (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

07:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Рома

08:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

08:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации

08:45 Film Plus: Тенис: Жоао Домингес - Фабио Фонини (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино

10:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение

11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, дирекртно

12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Фуенлабрада, мач от испанската баскетболна лига, повторение

12:30 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Барбора Стрицова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, четвърти финален мач от Източната конференция на НБА, повторение

13:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, първи плейофен мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

15:05 Film Plus: Тенис: Франческа Скиавони - Доминика Цибулкова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

15:25 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига

15:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Берое - Лудогорец (2014-15), повторение

16:00 Nova Sport: Футбол: Троа - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина

16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

17:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение

17:15 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване

17:55 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона

18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

18:30 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, директно

19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

19:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение

19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Мария Сакари (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:40 BNT HD: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, трети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение

21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации

21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

21:30 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Гильермо Гарсия-Лопес/Роберто Карбайес Баена - Гаел Монфис/Дориан Дюкоа (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона 06:45 Film Plus: Тенис: Федерико Делбонис - Гийермо Гарсия Лопес (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)07:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Рома08:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 201808:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации08:45 Film Plus: Тенис: Жоао Домингес - Фабио Фонини (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Амиен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино10:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение11:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, дирекртно12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод, повторение12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Фуенлабрада, мач от испанската баскетболна лига, повторение12:30 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Барбора Стрицова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)13:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, четвърти финален мач от Източната конференция на НБА, повторение13:30 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод, повторение14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, първи плейофен мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение15:05 Film Plus: Тенис: Франческа Скиавони - Доминика Цибулкова (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)15:25 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига15:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Берое - Лудогорец (2014-15), повторение16:00 Nova Sport: Футбол: Троа - Монако, мач от френската Лига 1, повторение16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина16:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ17:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение17:15 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване17:55 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Наоми Осака (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона18:05 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"18:30 Eurosport: Тенис: Турнир в Женева, мъже, директно19:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи19:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Мария Сакари (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор20:00 Mtel Sport 1: Футбол: Байерн ТВ20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:40 BNT HD: Лига Европа магазинно предаване /12 епизод/21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, трети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение21:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации21:30 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)21:30 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение23:30 Film Plus: Тенис: Гильермо Гарсия-Лопес/Роберто Карбайес Баена - Гаел Монфис/Дориан Дюкоа (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)23:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона Днес+ Запази и Сподели



