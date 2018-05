Още снимки: test Защо Amazon плаща по $5000 на служителите, които искат да напуснат? Amazon има решение за служителите, които вече не искат да работят там - плаща им, за да напуснат, пише CNBC. Веднъж в годината най-големият търговец в интернет предлага на заетите на пълен работен ден до 5 000 долара, за да напуснат. Предложението важи за тези, които работят там от поне година, но има и уловка: повече никога няма да могат да постъпят в Amazon.



"Искаме хората, които работят в Amazon, да искат да го правят", заяви говорител на компанията. "В дългосрочен план да останеш някъде, където не искаш да бъдеш, не е здравословно нито за служителите, нито за самата компания".



Amazon предлага 2 000 долара за тези, които работят от поне година, като сумата набъбва с по 1 000 долара всяка година, докато достигне 5 000 долара. Програмата бе идеята на онлайн търговеца на обувки Zappos, който Amazon придоби през 2009 г.



Компанията посочва, че всъщност не иска служителите да напускат, така че защо всъщност има такъв бонус?



Целта е да окуражим хората да се замислят за момент какво всъщност искат, посочва и самият главен изпълнителен директор Джеф Безос. И според компанията, всъщност доста малко хора приемат предложението.



Ако вземем предвид високите разходи по намирането на нов служител, бонусите за тези, които напускат, може да звучат странно. Но според Майкъл Бъркел, автор на книгата "The Great Workplace: How to Build It, How to Keep It and Why It Matters", всъщност тази практика повишава продуктивността на служителите и спестява пари на компанията в дългосрочен план.



"Ако избереш да не вземеш парите, а да останеш, това означава, че си отдаден на компанията и работата си", казва той. Така служителите, които остават, психологически "се подписват" и се ангажират отново с компанита, която ги прави по-продуктивни и в крайна сметка повишава приходите.Анализ на Gallup сочи, че служителите, които са отдадени на компанията, са с 21% по-продуктивни. От друга страна, тези, които не се интересуват толкова от бъдещето на компанията, са по-склонни да приемат офертата.



