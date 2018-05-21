Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Севиля

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, трети финален мач от Източната конференция на НБА, повторение

08:15 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - Хюстън

10:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона

10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Берое - Лудогорец (2014-15), повторение

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

11:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино

12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

12:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Джоана Конта (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, трети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение

14:00 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Роберта Винчи (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Астън Вила, първи плейофен мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина

14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

14:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 44-и епизод, повторение

15:55 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Коко Вандеуей (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер

16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

16:30 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

17:00 Film Plus: Тенис: Шуай Жан - Йелена Остапенко (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)

17:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

17:30 Nova Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, директно

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

18:25 BNT World: Баскетбол /мъже/ финален плейоф от Националната баскетболна лига, първи мач - пряко предаване

18:30 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига пряко предаване

18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно

19:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

19:45 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, плейоф

20:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод

20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод

20:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване

21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, плейоф, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение

22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

22:00 Eurosport: Футбол: MLS, Монреал - Лос Анджелис Галакси, директно

23:30 Film Plus: Тенис: Николас Ярри - Душан Лайович (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина

23:45 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Севиля08:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, трети финален мач от Източната конференция на НБА, повторение08:15 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - Хюстън10:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение10:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Берое - Лудогорец (2014-15), повторение11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно11:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи12:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Джоана Конта (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, трети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение14:00 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Роберта Винчи (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Астън Вила, първи плейофен мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 201814:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 44-и епизод, повторение15:55 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Коко Вандеуей (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение16:30 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига17:00 Film Plus: Тенис: Шуай Жан - Йелена Остапенко (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)17:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно17:30 Nova Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, директно18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение18:25 BNT World: Баскетбол /мъже/ финален плейоф от Националната баскетболна лига, първи мач - пряко предаване18:30 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига пряко предаване18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно19:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 201819:45 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, плейоф20:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод20:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, директно21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, плейоф, директно21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)21:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи22:00 Eurosport: Футбол: MLS, Монреал - Лос Анджелис Галакси, директно23:30 Film Plus: Тенис: Николас Ярри - Душан Лайович (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина23:45 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване Днес+ Запази и Сподели



