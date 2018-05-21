Спортът по телевизията днес
21.05.2018 08.18
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - Севиля
08:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, трети финален мач от Източната конференция на НБА, повторение
08:15 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - Хюстън
10:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор
10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона
10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение
10:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Берое - Лудогорец (2014-15), повторение
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно
11:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Дженоа - Торино
12:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
12:00 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Джоана Конта (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, трети финален мач от Западната конференция на НБА, повторение
14:00 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Роберта Винчи (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Астън Вила, първи плейофен мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина
14:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
14:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно
15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 44-и епизод, повторение
15:55 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Коко Вандеуей (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Лацио - Интер
16:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
16:30 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
17:00 Film Plus: Тенис: Шуай Жан - Йелена Остапенко (Internazionali BNL d'Italia, Рим; WTA Premier 5 - повторение)
17:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно
17:30 Nova Sport: Футбол: Пирин - Витоша, мач реванш за 13-то място в Първа професионална лига, директно
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сасуоло - Рома
18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
18:25 BNT World: Баскетбол /мъже/ финален плейоф от Националната баскетболна лига, първи мач - пряко предаване
18:30 BNT HD: Баскетбол: Първа среща от финалите на Националната баскетболна лига пряко предаване
18:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, квалификации, директно
19:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
19:45 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, плейоф
20:00 Diema Sport 2: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2017-18), 6-и епизод
20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 47-и епизод
20:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач реванш за 11-то място в Първа професионална лига, директно
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване
21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, плейоф, директно
21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение
22:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи
22:00 Eurosport: Футбол: MLS, Монреал - Лос Анджелис Галакси, директно
23:30 Film Plus: Тенис: Николас Ярри - Душан Лайович (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина
23:45 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване
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