The Weeknd е създал цял албум за Селена Гомес The Weeknd, който преди няколко месеца се раздели със Селена Гомес, тази седмица съобщи, че е изоставил работата си по един цял албум, правен по време на връзката му с поп дивата, пише PageSix.



Ейбъл Тесфайе пусна последния си албум My Dear Melancholy през март тази година и само от името му е лесно да заключим, че песните в него следват по-меланхолични и интроспективни нюанси.



Според думите на изпълнителя, той е бил подготвил тотално различен албум, пълен с весели и танцувални парчета, но се е отказал от издаването му, защото този светъл период е свършил с раздялата му с Гомес. "Не искам да изпълнявам нещо, което не чувствам", каза The Weeknd.



"Не искам да отварям кутията на Пандора и да говоря за връзки", признава още певецът, но допълва, че като цяло записването на My Dear Melancholy е било като терапия за него.



Честно казано, не сме твърде загрижени за любовните раздори на Тесфайе, тъй като наскоро изпълнителят бе видян в комфортната компания на Бела Хадид, което ни кара да вярваме, че драмата му със Селена може би е преглътната. /lifestyle.bg



