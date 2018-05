Още снимки: test Спортът по телевизията днес 05:30 Film Plus: Тенис: Карлос Берлок - Тиаго Сейбот Уилд (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

07:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Ливърпул

08:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /9 епизод/

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)

08:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

09:30 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - кратък документален филм

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

09:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Рома - Барселона

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение

11:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Ювентус

12:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 46-и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Алавес (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

12:00 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа"

12:30 Diema Sport: Футбол: Рен - Монпелие, мач от френската Лига 1, запис

13:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

13:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

13:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Сарагоса - Фуенлабрада, мач от испанската баскетболна лига, директно

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Ювентус - Верона

14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим - финал (WTA Premier 5)

14:30 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Бостън Селтикс, трети финален мач от Източната конференция на НБА, повторение

15:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

16:00 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

16:00 Ring.BG: ПРЯКО: Италия, Серия А: Дженоа - Торино

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, повторение

16:30 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

17:15 Film Plus: Пряко: Футбол: Атлетик /Б/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2017/18)

17:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 BNT: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 документална поредица

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Италия, Серия А: Милан - Фиорентина

19:15 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

19:30 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"

20:00 Nova Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

20:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от Първа професионална лига, директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /10 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:15 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)

21:45 Ring.BG: ПРЯКО: Италия, Серия А: Лацио - Интер

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Фуенлабрада, мач от испанската баскетболна лига, запис

23:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение

23:00 Eurosport: Футбол: MLS, Чикаго - Хюстън, директно /bukmeikar.com



