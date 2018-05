Още снимки: test Проповедта на пастора: Ярките послания за силата на любовта Сватбената проповед на афроамериканския пастор Майкъл Къри възпламени студения параклис "Сейнт Джордж" по време на венчавката на Меган Маркъл с принц Хари с ярките послания за силата на любовта, съобщават световните агенции.



Със стил в разрез на този, с който сме свикнали при кралските сватби, структурирани около столетен строг етикет, преподобният Къри започна словото си с цитат от Мартин Лутър Кинг, легендарния американски борец за граждански права.



"Трябва да открием силата на любовта, прераждащата сила на любовта. По този начин ще можем да направим от стария, един нов свят. А това може да го стори единствено любовта!", обърна се той към присъстващите на брачната церемония: "Двама влюбени ни събраха всички тук!".



На първия ред седяха кралицата Елизабет Втора и майката на булката, Дория Рагланд, единствения член на семейството на младоженката. Рагланд е потомка на роби от памучните плантации в Южна Джорджия.



Преподобният Къри на няколко пъти намекна за робството в своята проповед, като спомена, че чернокожите са изразявали силата на любовта в своите песни.



Проповедта на пастора предизвика доста усмивки сред насъбралото се множество в Уиндзор, което следеше церемонията от големи телевизионни екран. Камерите не пропуснаха и понякога притеснените, понякога развеселени реакции на кралското семейство от думите на Къри.



Неговата проповед бе последвана от изпълнението на хита "Stand by Me" подхванат с ентусиазъм от публиката извън храма.



Източник: БТА Сватбената проповед на афроамериканския пастор Майкъл Къри възпламени студения параклис "Сейнт Джордж" по време на венчавката на Меган Маркъл с принц Хари с ярките послания за силата на любовта, съобщават световните агенции.Със стил в разрез на този, с който сме свикнали при кралските сватби, структурирани около столетен строг етикет, преподобният Къри започна словото си с цитат от Мартин Лутър Кинг, легендарния американски борец за граждански права."Трябва да открием силата на любовта, прераждащата сила на любовта. По този начин ще можем да направим от стария, един нов свят. А това може да го стори единствено любовта!", обърна се той към присъстващите на брачната церемония: "Двама влюбени ни събраха всички тук!".На първия ред седяха кралицата Елизабет Втора и майката на булката, Дория Рагланд, единствения член на семейството на младоженката. Рагланд е потомка на роби от памучните плантации в Южна Джорджия.Преподобният Къри на няколко пъти намекна за робството в своята проповед, като спомена, че чернокожите са изразявали силата на любовта в своите песни.Проповедта на пастора предизвика доста усмивки сред насъбралото се множество в Уиндзор, което следеше церемонията от големи телевизионни екран. Камерите не пропуснаха и понякога притеснените, понякога развеселени реакции на кралското семейство от думите на Къри.Неговата проповед бе последвана от изпълнението на хита "Stand by Me" подхванат с ентусиазъм от публиката извън храма.Източник: БТА Днес+ Запази и Сподели