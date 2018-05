Още снимки: test Принц Хари и Меган Маркъл си казаха "Да" Меган Маркъл влезе в параклиса Сейнт Джордж, придружена от малките си шафери и шаферки. Малко преди да стигне до олтара, тя бе хваната за ръка от бащата на своя съпруг принц Чарлз, който я отведе до младоженеца, заменяйки нейния баща Томас.



След кратка реч от свещеника, Хари и Меган си казаха "Да" пред Бог. След като брачният им съюз получи благословия от църквата и всички гости, двамата размениха първо своите брачни обети, а след това и сватбените пръстени.



Бижуто на Меган е създадено от кралската ювелирна къща Cleave and Company от къс самородно злато от Уелс, дадено от кралицата. Халката на принц Хари пък е изработена от платина.



От кралския двор по-рано днес разпространиха съдържанието на брачните обети на младоженците. Те не се различават от традиционните, в които се говори за любов до гроб, в болест и здраве, в радост и мъка.



Интересен момент от църковната венчавка бе речта на американския пастор, който говори дълго за безграничната любов. А фактът, че е цветнокож, напълно затвърди либералността на тази кралска сватба. Чухме и песента "Standa by me" в изпълнение на църковния хор.



След края на църковната церемония, херцогът и херцогинята на Съсекс излязоха под ръка от параклиса и пред насъбралото се множество се целунаха като законни съпруг и съпруга.



/lifestyle.bg