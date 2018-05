Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

09:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Реал М

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Eurosport 2: Футбол: ФИФА футбол магазин

11:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

12:00 Diema Sport 2: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2017-18), 6-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2017-18), 36-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Рома

12:05 Nova Sport: Футбол: Нотс Каунти - Ковънтри Сити, плейофен мач реванш от английската Лига 2, повторение

12:15 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа"

13:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

13:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Манчестър Сити

14:00 TV+: Пряко: Футбол: Селта /Виго/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2017/18)

14:00 Film Plus: Пряко: Футбол: Селта /Виго/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2017/18)

15:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

15:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

15:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Пирин, първи мач за 13-то място в Първа професионална лига, повторение

15:30 Ring.BG: Италия, Серия А - преди кръга

15:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, мъже финал

16:00 Film Plus: Тенис: Карлос Берлок/Николас Кикер - Уесли Кулхоф/Артем Ситак (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - двойки финал, повторение)

16:00 Ring.BG: ПРЯКО: Италия, Серия А: Ювентус - Верона

16:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, повторение

17:15 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно

17:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, жени финал

17:30 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим - I полуфинал (WTA Premier 5 - повторение)

18:00 BNT: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 документална поредица

18:00 TV+: Пряко: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим - II полуфинал (WTA Premier 5)

18:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Рен, мач от френската Лига 1, повторение

18:00 Mtel Sport 1: Баскетбол: Евролига

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:45 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

19:15 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, финал за Купата на Футболната асоциация, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: ФИФА футбол магазин

19:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

19:30 TV+: Пряко: Футбол: Севиля - Алавес (Примера Дивисион, сезон 2017/18)

19:30 Film Plus: Пряко: Футбол: Атлетико /М/ - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2017/18)

19:45 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач реванш за седмо място в Първа професионална лига, директно

20:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Колорадо, директно

20:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Мидълзбро, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение

21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /9 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

21:10 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно

21:30 Film Plus: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим - II полуфинал (WTA Premier 5 - повторение)

22:00 TV+: "Пеле: Кралят на футбола" - кратък документален филм

22:00 Diema Sport: Футбол: Троа - Монако, мач от френската Лига 1, директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Троа - Монако, мач от френската Лига 1, директно

22:15 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, директно

23:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

23:15 Eurosport 2: Футбол: MLS, ФК Ню Йорк - Колорадо

None