За първи път в България най-грандиозното шоу с динозаври в света Световно признатата грандиозна продукция Walking With Dinosaurs – The arena spectacular, базирана на отличените с редица награди серии на BBC Studios, ще посети България за първи път през април 2019, съобщиха от София Мюзик Ентърпрайсис.



Шоуто се ражда в Австралия, където след дълго планиране, Walking With Dinosaurs – The arena spectacular оживява в Acer Arena в Сидни през януари 2007. Скоро след този успешен старт, спектакълът покорява Северна Америка, Европа и Азия, привличайки рекорден брой зрители.



Гледано от над 9 милиона души в повече от 250 града по целия свят, Walking With Dinosaurs – The arena spectacular, стартира новото си световно турне в Нюкасъл, Англия на 20 юли 2018. Планираната международна обиколка ще превземе арените из цяла Европа. Продукцията на стойност 20 милиона долара, включваща най-съвременните технологии, е най-голямото и впечатляващо шоу за динозаври в света.



То ще разкрие внушителните размери и промените, настъпили в динозаврите според последните научни изследвания. Walking With Dinosaurs – The arena spectacular е продуцирано от Global Creatures, оглавявано от Carmen Pavlovic.



Pavlovic споделя: „Развълнувана съм, че Walking With Dinosaurs – The arena spectacular поема на международно турне. Новото поколение трябва да види тези зверове с истински размери във внушителния спектакъл, който е ненадминат по мащаб и качество. Много от нашите създания са се променили от предишното турне, като сега имат характерни пера, гребени на главата, придатъци на опашките, отразяващи последните открития в науката. Шоуто задължително трябва да се види от всички, независимо от възрастта.“



Зрелищният спектакъл, с продължителност час и 40 минути, представя емоциите на динозаврите, с реализъм като на кино. Walking With Dinosaurs – The arena spectacular представя както защитните реакции на растителноядните динозаврти от по-ловките хищници така и преходът на месоядните към движение на два крака.



В шоуто са представени 9 вида динозаври: Тиранозавър Рекс, ужасът на древната земя, Платеозавър и Лилиенщернус от Триасичния период, Стегозавър и Алозавър от Джурасик периода, и Торозавър и Утараптор от невероятният Кретацеос период. Най-големият от тях, Брахиозавър, е 11 метра висок и 17 метра дълъг.



Екип от 50 души – включително инженери, художници и експерти по аниматроника – са работили една година за изграждането на продукцията.



Спектакълът пресъздава историята на света, от разделянето на земните континенти и преходът от безплодната пустиня към пълните с живот зелени прерии до удара на голямата комета, която се сблъсква със Земята и води до изчезването на динозаврите.



Билетите за Walking With Dinosaurs – The arena spectacular ще бъдат на изключително достъпни цени от 30, 50, 70 и 90 лева и могат да бъдат закупени в мрежите на Тикетпро и Ивентим,



както и онлайн на www.ticketpro.bg и www.eventim.bg.



