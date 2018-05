Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Рома - Барселона

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

08:00 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сампдория - Наполи

10:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Малага (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

10:00 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа"

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

11:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 44-и епизод, повторение

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Сасуоло

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5)

13:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

13:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Аталанта - Милан

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение

15:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Ванкувър - Сан Хосе

15:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

16:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2017-18), 35-и епизод, повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Ювентус

16:25 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа"

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, повторение

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

17:30 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Кротоне - Лацио

18:05 Nova Sport: Футбол: Родъръм Юнайтед - Скънторп Юнайтед, плейофен мач реванш от английската Лига 1, повторение

18:25 BNT HD: Баскетбол: Рилски спортист - Левски Лукойл - среща от полуфиналите на Националната баскетболна лига

18:30 BNT World: Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл - Рилски спортист пети полуфинален плейоф - пряко предаване от София

19:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

19:30 Eurosport: Футбол: MLS, Ванкувър - Сан Хосе

20:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 46-и епизод

20:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно

21:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

21:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, дивизионен плейоф, директно

21:30 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Екзитър Сити - Линкълн Сити, плейофен мач реванш от английската Лига 2, директно

23:30 Eurosport 2: Футбол: ФИФА футбол магазин

23:30 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение

