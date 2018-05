Още снимки: test Музиката от сватбената церемония на принц Хари и Меган Маркъл в албум Музиката от сватбената церемония на принц Хари и Меган Маркъл, която ще се състои на 19-ти май, 2018 г. в St George’s Chapel, Windsor Castle, ще бъде записана и ще излезе на физически носител от Decca Records/Universal Music Group. У нас албумът излиза в деня на световната му премиера 25-ти май, 2018 г. от Анимато Мюзик/Universal Music Group във формат стандартно CD. Стартират предварителни поръчки на изданието тук: https://bit.ly/2wAZ8vn



Музикантите, чиито изпълнения ще звучат по време на събитието са британският челист cellist Sheku Kanneh Mason, сопранът Elin Manahan Thomas, The Choir of St George’s Chapel и госпел хорът The Kingdom Choir. Оркестърът, под диригентството на Christopher Warren-Green, включва престижни музиканти от BBC National Orchestra of Wales, English Chamber Orchestra и Филхармонията.



Музикален продуцент на албума е Anna Barry, продуцирала редица престижни музикални проекти през последните 25 години - от произведение на Andrew Lloyd Webber до опера на Mariinsky Theatre с Валери Георгиев и музикални творби на Jose Carreras и Zubin Mehta.



За The Royal Wedding - The Official Album многократно номинираната за ГРАМИ Anna Barry споделя: "Предизвикателство е да уловиш думите и музиката от Кралската сватба. Задачата на екипа на Decca Records е да увековечи всеки нюанс от този щастлив ден и е истинско удоволствие да сме част от този празник".



Decca Records ще дарява средствата от всеки продаден албум за благотворителни кампании на Кралската Фондация на принц Уилям и Кейт Мидълтън и принц Хари. След сватбената церемония Меган Маркъл ще стане стане четвъртият патрон в Кралската Фондация.



