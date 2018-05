Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Манчестър Сити - Ливърпул

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

09:00 Film Plus: Тенис: Кей Нишикори - Кевин Андерсън (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Сасуоло

10:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

11:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

11:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ

12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Кротоне - Лацио

12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5)

13:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА, повторение

14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Ювентус

14:15 BNT HD: Лига Европа: Пътят към финала - най-интересните срещи от сезон 2017/2018 г.: Атлетико /Мадрид/ - Арсенал - полуфинална среща-реванш

15:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение

15:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Левски - ЦСКА (2014-15), повторение

16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Аталанта - Милан

16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

16:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"

17:00 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване

17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение

17:55 BNT HD: Баскетбол: Балкан - Академик Бултекс - среща от полуфиналите на Националната баскетболна лига

18:00 BNT World: Баскетбол /мъже/: Академик Бултекс - Балкан Ботевград пети полуфинален плейоф - пряко предаване от зала "Сила" в Пловдив

18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сампдория - Наполи

18:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Мидълзбро, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2017-18), 35-и епизод

19:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно

19:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

20:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /8 епизод/

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата -

20:30 BNT HD: Лига Европа магазинно предаване /11 епизод/

21:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор

21:00 BNT: Студио Футбол

21:00 BNT HD: Студио Футбол

21:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 44-и епизод, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Родъръм Юнайтед - Скънторп Юнайтед, плейофен мач реванш от английската Лига 1, директно

21:45 BNT: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/, финал на турнира на Лига Европа пряко предаване от Лион

21:45 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа" пряко предаване от Лион

22:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"

22:15 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Троа, мач от френската Лига 1, повторение

23:30 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

23:30 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение

23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Сампдория - Наполи



