Спортът по телевизията днес
16.05.2018 08.36
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Манчестър Сити - Ливърпул
08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение
09:00 Film Plus: Тенис: Кей Нишикори - Кевин Андерсън (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
10:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Интер - Сасуоло
10:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение
11:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"
11:00 Mtel Sport 1: Футбол: Барса ТВ
12:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Кротоне - Лацио
12:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Internazionali BNL d'Italia, Рим (WTA Premier 5)
13:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение
13:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА, повторение
14:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Рома - Ювентус
14:15 BNT HD: Лига Европа: Пътят към финала - най-интересните срещи от сезон 2017/2018 г.: Атлетико /Мадрид/ - Арсенал - полуфинална среща-реванш
15:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение
15:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група - Левски - ЦСКА (2014-15), повторение
16:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Аталанта - Милан
16:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
16:30 Eurosport 2: "Футболни легенди"
17:00 BNT HD: Арена баскетбол обзорно предаване
17:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, повторение
17:55 BNT HD: Баскетбол: Балкан - Академик Бултекс - среща от полуфиналите на Националната баскетболна лига
18:00 BNT World: Баскетбол /мъже/: Академик Бултекс - Балкан Ботевград пети полуфинален плейоф - пряко предаване от зала "Сила" в Пловдив
18:00 Ring.BG: Италия, Серия А: Сампдория - Наполи
18:05 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Мидълзбро, плейофен мач реванш от Чемпиъншип, повторение
19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2017-18), 35-и епизод
19:00 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно
19:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
20:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /8 епизод/
20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата -
20:30 BNT HD: Лига Европа магазинно предаване /11 епизод/
21:00 Ring.BG: Италия, Серия А - обзор
21:00 BNT: Студио Футбол
21:00 BNT HD: Студио Футбол
21:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим 2018
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване
21:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2017-18), 44-и епизод, директно
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Родъръм Юнайтед - Скънторп Юнайтед, плейофен мач реванш от английската Лига 1, директно
21:45 BNT: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/, финал на турнира на Лига Европа пряко предаване от Лион
21:45 BNT HD: Футбол: Олимпик /Марсилия/ - Атлетико /Мадрид/ - финал на турнира "Лига Европа" пряко предаване от Лион
22:00 Eurosport 2: "Футболни легенди"
22:15 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Троа, мач от френската Лига 1, повторение
23:30 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига
23:30 Diema Sport: Футбол: Мач от Първа професионална лига, повторение
23:40 Ring.BG: Италия, Серия А: Сампдория - Наполи /bukmeikar.com
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