Още снимки: test Пореден позитивен старт на търговията на Уолстрийт Търговията на Уолстрийт стартира новата седмица с повишения на основните фондови индекси с оглед на сигнали за отслабване на търговското напрежение между САЩ и Китай. Повод за този инвеститорски оптимизъм даде туит на Доналд Тръм от неделя, в който американският президент обеща да помогне на технологичната компания ZTE Group да се завърне към своя бизнес, след като той е разговарял по този въпрос с китайския президент Си Цзинпин.



Доналд Тръмп посочи, че е инструктирал Департамента по търговия да разгледа молбата на голямата китайска телекомуникационна компания по повод наложената преди време забрана от Белия дом за търговия на американските фирми с ZTE Group. Тези негови коментари са факт преди очакваните през настоящата седмица нови търговски преговори между екипа икономисти на САЩ и китайският вицепремиер Лю Хъ, които ще се проведат във Вашингтон.



Индексът DJIA нараства със 125 пункта (или с 0,5%), търгувайки се близо до важната психологическа бариера от 25 000 пункта и след повишение с 2,3% в рамките на предишната седмица. Ако индексът на сините чипове приключи днешната търговия "на зелено", това ще представлява негово повишение за осма поредна сесия за пръв път от септември 2017-а година насам.



Широкият индекс S&P500 се повишава с 0,46%, а технологичният индекс Nasdaq Composite - с 0,56%, след като през миналата седмица те нараснаха съответно с 2,4% и с 2,7%.



Изненадващото изказване на Тръмп в подкрепа за ZTE Group се отразява позитивно на акциите на американските компании, които имат бизнес с китайския гигант. Акциите на Acacia Communications Inc. поскъпват с цели 11,6%, на Oclaro Inc. - с 6,3% и на Lumentum Holdings Inc. - с 3,65%.



На другия полюс обаче са акциите на Xerox Corp., като те се понижават цели 8,3%, след като технологичната фирма заяви, че се отказала от идеята за сливане с Fujifilm Holdings Corp.на стойност 6,1 млрд. долара.



Въпреки позитивната търговия на Уолстрийт, европейските акции се търгуват под известен натиск от продажби с оглед на поскъпването на еврото към 10-дневен връх от 1,1996 долара и на британската лира към 4-дневен връх от 1,3607 долара. Инвеститорите на стария континент следят с напрежение и новините около политическите процеси в Италия, след като двете антисистемни партии - движението "Пет звезди" и крайнодясната "Лига" обявиха, че са постигнали споразумение за формиране на коалиционно правителство.



Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,3%, италианският MIB - с 0,20%, германският DAX30 - с 0,35%, френският CAC40 - с 0,25% и британският FTSE100 - с 0,33%.



Спад с близо 3% бележат акциите на Airbus след новината, че финансовият директор на самолетостроителния гигант Харалд Вилхелм е взел решение да напусне компанията през 2019-а година.



Акциите на ABN AMRO Group пък се понижават със 6,6% след спад на печалбата на холандската банка през първото тримесечие. /bnr.bg







Търговията на Уолстрийт стартира новата седмица с повишения на основните фондови индекси с оглед на сигнали за отслабване на търговското напрежение между САЩ и Китай. Повод за този инвеститорски оптимизъм даде туит на Доналд Тръм от неделя, в който американският президент обеща да помогне на технологичната компания ZTE Group да се завърне към своя бизнес, след като той е разговарял по този въпрос с китайския президент Си Цзинпин.Доналд Тръмп посочи, че е инструктирал Департамента по търговия да разгледа молбата на голямата китайска телекомуникационна компания по повод наложената преди време забрана от Белия дом за търговия на американските фирми с ZTE Group. Тези негови коментари са факт преди очакваните през настоящата седмица нови търговски преговори между екипа икономисти на САЩ и китайският вицепремиер Лю Хъ, които ще се проведат във Вашингтон.Индексът DJIA нараства със 125 пункта (или с 0,5%), търгувайки се близо до важната психологическа бариера от 25 000 пункта и след повишение с 2,3% в рамките на предишната седмица. Ако индексът на сините чипове приключи днешната търговия "на зелено", това ще представлява негово повишение за осма поредна сесия за пръв път от септември 2017-а година насам.Широкият индекс S&P500 се повишава с 0,46%, а технологичният индекс Nasdaq Composite - с 0,56%, след като през миналата седмица те нараснаха съответно с 2,4% и с 2,7%.Изненадващото изказване на Тръмп в подкрепа за ZTE Group се отразява позитивно на акциите на американските компании, които имат бизнес с китайския гигант. Акциите на Acacia Communications Inc. поскъпват с цели 11,6%, на Oclaro Inc. - с 6,3% и на Lumentum Holdings Inc. - с 3,65%.На другия полюс обаче са акциите на Xerox Corp., като те се понижават цели 8,3%, след като технологичната фирма заяви, че се отказала от идеята за сливане с Fujifilm Holdings Corp.на стойност 6,1 млрд. долара.Въпреки позитивната търговия на Уолстрийт, европейските акции се търгуват под известен натиск от продажби с оглед на поскъпването на еврото към 10-дневен връх от 1,1996 долара и на британската лира към 4-дневен връх от 1,3607 долара. Инвеститорите на стария континент следят с напрежение и новините около политическите процеси в Италия, след като двете антисистемни партии - движението "Пет звезди" и крайнодясната "Лига" обявиха, че са постигнали споразумение за формиране на коалиционно правителство.Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,3%, италианският MIB - с 0,20%, германският DAX30 - с 0,35%, френският CAC40 - с 0,25% и британският FTSE100 - с 0,33%.Спад с близо 3% бележат акциите на Airbus след новината, че финансовият директор на самолетостроителния гигант Харалд Вилхелм е взел решение да напусне компанията през 2019-а година.Акциите на ABN AMRO Group пък се понижават със 6,6% след спад на печалбата на холандската банка през първото тримесечие. /bnr.bg Днес+ Запази и Сподели